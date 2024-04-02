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Konser | Hayko Cepkin 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz şarkı ve albüme imza atan Hayko Cepkin, 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak

02 Nisan 2024 Salı 09:38
Konser | Hayko Cepkin 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda






Hayko Cepkin 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda

"Ölüyorum”, “Paranoya”, “Fırtınam” gibi hit parçalarıyla milyonların kalbine taht kuran Hayko Cepkin, unutulmaz şarkılarını 26 Mayıs’ta 40 bin kişilik dinleyici karşısında seslendirmeye hazırlanıyor.  Müzikal kalitesinin yanında görselliğiyle de unutulmazlar arasına girecek konserin biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş teknoloji odaklı online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

 BWO Entertainment ve EEG Expand Entertainment Group iş birliğiyle gerçekleşecek tarihi konserin biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş teknoloji odaklı online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

Hayko Cepkin, bu özel konserde şarkılarını yaklaşık 40 bin kişiye seslendirecek. Sanatçının samimi performansı, izleyicilerle kurduğu bağ, benzersiz sahne kurulumları ve diğer sanatçılarla iş birlikleri bu gösteriyi hayranları için unutulmaz kılacak.

"Ölüyorum”, “Paranoya”, “Fırtınam” gibi hit parçalarıyla milyonların kalbine taht kuran Hayko Cepkin, “Sakin Olmam Lazım”, “Tanışma Bitti”, “Sandık”, “Aşkında Izdırabını” ve “Karantina Günlüğü” gibi Türk rock müziğinin en güçlü yapıtları arasında sayılan albümlere imza attı.

1990'ların sonlarından bu yana sahnelerin tozunu attıran Hayko Cepkin, güçlü sesi ve enerjik performanslarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Rock müziği, elektronik öğeler ve geleneksel Türk ezgileriyle harmanlayan sanatçı, müzikseverlerin kalplerinde özel bir yere sahip.

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Hayko CepkinKonser
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