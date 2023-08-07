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Konser | Sıla'dan İstanbul Festivali'ne Yakışan Final

Etkinlik dünyasına Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı festivali olarak damgasını vuran İstanbul Festivali, on yedinci gününde Festival Park Yenikapı’da Sıla konseri ile final yaptı.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 23:52
Konser | Sıla'dan İstanbul Festivali'ne Yakışan Final

Sıla'dan İstanbul Festivali'ne Yakışan Final

Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin on yedinci günü saat 16.00’da kapılarını açtı. Birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği İstanbul Festivali’nin son gününde de ziyaretçiler çeşitli etkinlikler ve konserlerle eğlence dolu bir yaz akşamı geçirdi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde, Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Sıla sahne aldı. Sevilen şarkılarını yorumlayan Sıla, kendisine eşlik eden muhteşem orkestrası ile birlikte final gecesine yakışır bir performans sergiledi.

Müzikseverlerin hayranlıkla izlediği ve şarkılarına eşlik ettiği sanatçı, gece boyunca sahnedeki enerjisiyle harika bir atmosfer yaratarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul Festivali 17 Günde Yüz Binlerce Kişiyi Ağırladı

Konserlerin yanı sıra, Espor, Çocuk Atölyeleri, Genç Sahne ve Lezzetler olmak üzere 4 ayrı ünitenin yer aldığı En’lerin festivali İstanbul Festivali, 17 günde yüz binlerce kişiyi misafir etti. Katılımcılar, İstanbul Festivali sahnesini kurulan 600 metrekare LED ekran teknolojisi ve iskele sistemi ile bugüne kadar Türkiye’de gerçekleşen özel festivaller arasındaki en büyük görüntü kalitesiyle deneyimledi. 600’e yakın ışık ve 100’den fazla hoparlör kullanılarak en iyi şov ve ses kalitesi için uzman prodüksiyon ekipleri tarafından tasarlanan sahne, 17 günde 36 sanatçıyı ağırladı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul FestivaliKonserKonseriSıla
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