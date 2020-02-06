Konut | İnsan hakkı mı? Yatırım aracı mı?



'Başımı sokacak iki göz evim olsun'dan 'Kiraya veririm, olmadı iki sene sonra satar köşeyi dönerim'e evrilen yuva ihtiyacı, Türkiye'yi hızla betonlaştırdı. Temel insan hakları içerisinde yer alan konut ihtiyacı, dev şirketlerin en büyük rant alanı haline geldi. Sosyal konut anlayışı, büyük kentlerde hızla yükselen kiralar yüzünden önce toplu konutlara, ardından lüks sitelere dönüştü. Milyonlarca insan kibrit kutusuna dönüşen evimsi konutlara sıkıştırılırken, kentlerde insan - toprak - tabiat ilişkisi hızla kesildi. Uzmanlar küresel sorun haline gelen hızlı betonlaşmanın konut sorununu çözmek yerine yeni problemleri beraberinde getirdiği görüşünde.

İstanbul bugün bu konuda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek gösterim ve panel saat 19.00'da başlıyor.

BASKI (PUSH) BELGESEL GÖSTERİMİ VE PANEL

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2019 seçkisinde yer alan BASKI (PUSH) filmi, yönetmeni Fredrik Gertten’in katılımı ve “Konut: İnsan hakkı mı, yatırım aracı mı? İnsan hakkı olarak konut için olası işbirlikleri” başlıklı panel ile 6 Şubat tarihinde Pera Müzesi’nde tekrar izleyiciyle buluşuyor!

Yönetmen Fredrik Gertten

Küresel bir sorun olarak konutun metalaştırılması neticesinde ortaya çıkan sorunları inceleyen BASKI, Birleşmiş Milletler raportörü Leilani Farha'nın gözünden neden artık şehirlerimizde yaşamanın giderek imkansız hale geldiğini inceliyor. Temel bir insan hakkı olarak barınma ve konut insanın sağlıklı ve güvende olmasının önkoşulu; oysa dünyanın her yerinde yaşayacak bir yer bulmak giderek zorlaşmakta.

Dünyada 102 ülkeden 59’unda, insanların bir ev satın alabilmeleri için yıllık gelirlerinin tamamını, en az on yıl boyunca biriktirmeleri gerekiyor veya maaşlarının yüzde 80-90’ını kiraya veriyor. Günümüzde konutun bu denli acil bir sorun olmasının arkasındaki oyuncular ve etmenlerin neler olduğunu sorgulayan filmde finans sektörünün konutu yatırım aracı olarak kullanmasıyla birlikte şehirlerin boşalan mahallelerini görüyoruz; Toronto’dan Berlin’e, Stockholm’den Seul’e ve Londra’ya... Peki şehirler kimin için var?

Veronica Hejdelind

Film gösteriminin ardından konut hakkı, zorla tahliyeler ve kent hakkı üzerine bağımsız araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın moderatörlüğünde, filmin İsveçli yönetmeni Fredrik Gertten, Arwidsson Vakfı direktörü Veronica Hejdelind ve Mekanda Adalet Derneği direktörü Yaşar Adnan Adanalı'nın katılımı ile bir panel ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirilecektir.

Yaşar Adnan Adanalı

Gösterim ve panel İsveç Enstitüsü’nün EQUAL SPACES projesi kapsamında Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, Pera Müzesi, İsveç Enstitüsü ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu işbirliğiyle, 6 Şubat günü saat 19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

Panel moderatörü: Cihan Uzunçarşılı Baysal

Gösterim ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır.

Program

19:00 Fredrik Gertten ile açılış

19:10 Film gösterimi Baskı (İsveç, 2019, 92’, Dil: İngilizce, Türkçe altyazı)

20:45 Panel: Konut: İnsan hakkı mı, yatırım aracı mı? Konutun insan hakkı olarak görülebilmesi için olası işbirlikleri*

21:15 Soru-Cevap

