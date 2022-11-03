Kreş Öğrencilerinin ‘Kalbimdeki Atatürk Sergisi’ Kartal’da Açıldı

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide belediyenin 15 ayrı kreşinde eğitim gören 57 çocuğun yaptığı, 50x70 tuval üzerine akrilik boyayla hazırlanan resimleri görücüye çıktı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası yaklaşırken hazırlanan sergi ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Önder Turmuş ve veliler katıldı.

Öğrencilerin söylediği Atatürk şarkıları eşliğinde gerçekleşen açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, “Bu özel günde bu özel sergiyi düzenleyen kreş öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Atatürk sevgisini küçük yaştan itibaren kalplerinde taşıyan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Kartal Belediyesi hizmet binası fuaye alanında açılan sergi, 7 Kasım Pazartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.