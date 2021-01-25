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Küçük Dükkânı Büyük Gösterecek Dekorasyon Önerileri

Küçük dükkânı büyük gösterecek dekorasyon önerileri ile daha ferah bir ortam elde edebileceğiniz gibi, son yılların en moda trendlerini de dükkân dekorasyonu için uygulayabilirsiniz.

25 Ocak 2021 Pazartesi 23:49
Küçük Dükkânı Büyük Gösterecek Dekorasyon Önerileri

Küçük Dükkânı Büyük Gösterecek Dekorasyon Önerileri

Dükkânlarda ferah bir ortama sahip olunması, müşteriler üzerinde olumlu bir algıya neden olarak satın alma eğilimlerini artırmaktadır. Psikolojik etkinin faydalarını satışlarınıza yansıtmak için uygulanabilecek küçük dükkânlar için dekorasyon önerileri, basit yollarla alanı daha geniş göstermenize imkân tanıyor. Küçük Dükkânı Büyük Gösterecek Dekorasyon Önerileri

Tavan Boyası

Dükkân boyları tatmin edici yükseklikte olsa bile dükkânın ferah bir ortama dönüşmesi için uygulamanız gereken ilk önerilerden biri, tavanı beyaz dışında ancak açık bir renk ile boyamaktır. Tavanın boyanması duvar kâğıdı ile birlikte, ortamın daha yüksek görünmesini sağlayacaktır.

Duvar Kâğıtlarından İlham Alın

Dükkânınızdaki ürün konseptine uygun duvar kâğıdı seçeneklerine yönelmeniz, dükkânın olduğundan geniş görünmesine yarayacak basit bir yöntemdir. Özellikle tavan boyası ile duvar kâğıdı adımlarında doğru seçenekleri tercih etmeniz, dükkânın olduğundan daha yüksek ve dolayısıyla ferah görünmesine yardımcı olacaktır.

Açık Zemin ve Duvar Rengi

Duvar kâğıdı kullanmayacaksanız veya kullanmadığınız alanlarda, duvarlarınızda açık renklere yer vermeniz küçük dükkânı büyük gösterecek öneriler arasında yer alır. Yine aynı şekilde herhangi bir zemin kaplaması planlıyorsanız, kaplama için renk tercihinizi mutlaka açık renklerden yana yapın. Ancak tavan ile duvar renklerinin, birbirine çok yakın olmamasına da mutlaka dikkat edin.

Mobilyaları Duvara Yapıştırmayın

Dükkânınızda kullanacağınız mobilyaları duvara yapıştırmanız, kullanacağınız renklerin dükkânı daha fazla boğmasına ve sıkıcı bir ortam oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden kullandığınız renge göre mobilyaları iki şekilde de deneyerek, hangisinin daha geniş bir ortam sunduğuna karar verebilirsiniz.

Rafları Daha Yüksek Olacak Şekilde Tasarlayın

Dükkân içerisinde kullandığınız rafları tavana daha yakın olarak tasarlayarak, geniş ve ferah bir görüntü oluşturabilirsiniz. Raf aralıklarını ürün boyutları uygunsa ortalama bir seviyede tutmanız, ideal bir görüntü yakalamak için yeterli olacaktır.

Çizgili Tasarımlara Yer Verebilirsiniz

Dükkân dekorasyonunda, ürün konsepti dekorasyonun ana hatlarını belirleyen en önemli şeylerden biridir. Mesela bir güzellik salonu için yapılacak çalışma ile bir kırtasiye dükkânı birbirinden tamamen farklıdır. Ürün konseptiniz buna uygun ise, dikey çizgili tasarımlara dikkat etmeniz daha geniş bir görüntünün ortaya çıkmasını sağlar.
Özellikle zeminlerde dikey çizgilerden istifade ederek, ferah bir alanın oluşmasına önemli bir katkı sağlayabilirsiniz.

Işıklandırma

Aydınlatma bir dükkânın şık ve geniş görünmesi için en önemli unsurdur. Dükkânınızı ferah bir alana dönüştürürken ayrı bir albeni katmak istiyorsanız, ışıklandırma detayı kesinlikle atlanmamalıdır. Aksi halde ne kadar iyi bir dekorasyon yaparsanız yapın, istediğiniz sonucu tam olarak almanız pek mümkün olmayacaktır.
Her alanın en iyi şekilde aydınlatılmasını sağlayacak seçimler yaparak, istenilen sonuca daha rahat ulaşabilirsiniz. Aydınlatma armatürlerinin dekoratif özellikler taşıması da dükkân dekorasyonu için önemlidir. Diğer yandan LED ve spot aydınlatmaya önem verilmeli, vitrin gibi alanlarda mutlaka aydınlatılmalıdır.

Tablolar

Daha çok evde kullanılan dekoratif ürünler olan tablolar, dükkânlarda da doğru bir seçim ile rahatlıkla kullanılabilir. Dükkânda kullanacağınız tablolarda daha büyük boyutluları tercih ederken, hayvan veya doğa temalı olması tamamlayıcı bir unsur olacaktır.

Aksesuarlar

Farklı aksesuarlar kullanarak dükkânınızın daha geniş görünmesine yardımcı olabilirsiniz. Aksesuarların doğru kullanılması, dikkatin bir alanda toplanmasını önleyeceği için müşterilerinizin dükkânın küçüklüğünü hissetmemelerini sağlar.

Salon Bitkisi

Yer açısından sıkıntılı bir ortamda faaliyet göstermek, salon bitkilerinin kullanımından sizi alıkoymasın. Özellikle kullanmadığınız bir alanda salon bitkisine yer vererek, ortama geniş bir hava katabilirsiniz.
 

Anahtar Kelimeler:
TasarımDükkan
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