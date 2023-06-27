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Küçük Prens 80. yaş sergisi Galataport İstanbul’da

Galataport İstanbul’da 21 Haziran-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında izlenebilecek.

27 Haziran 2023 Salı 21:44
Küçük Prens 80. yaş sergisi Galataport İstanbul’da

Küçük Prens 80. yaşına özel sergisi ile Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da

 

Galataport İstanbul, Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve eserin 80. yılına özel kurgulanan Küçük Prens Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergide ziyaretçiler, Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca ünlü karakteri Küçük Prens’in yolculuğuna ilk defa bu kadar yakından eşlik etme fırsatı buluyor.

Yaz aylarında Boğaz havasının keyfini çıkarmanın yanı sıra, kültür sanat, yeme içme durakları ve etkinlikleri ile çocuklu ailelerin uğrak noktası haline gelen Galataport İstanbul, yaz tatilinin başlaması ile birlikte çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Marketing Toys tarafından Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da düzenlenen, eserin 80. yılına özel hazırlanan Küçük Prens sergisi, ziyaretçilerine masalsı bir deneyim sunuyor. Sergi, özel kurgusuyla çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de hayal gücünü canlandırırken, kitapta yer alan hayata dair değerleri ve sevginin gücünü vurguluyor.

Galataport İstanbul’da masalsı bir deneyim

1943’te Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasının anlatıldığı Küçük Prens kitabı, ilk kez UV özel aydınlatma sistemi ve neon dekorları ile Galataport İstanbul’da masalsı bir sergiye dönüşüyor. Galataport İstanbul’un ziyaretçileri sergiye geldiklerinde dev güneşin altından geçerek Küçük Prens’in yıldızlarına hayallerini yazma ve yıldızlarını gökyüzündeki yerine yerleştirme imkanı bulacaklar. Hayal gücünün yansımalarını teknoloji ile buluşturan Galataport İstanbul Küçük Prens Sergisi’nde ziyaretçiler ayrıca; dev gül bahçesinden 3D gezegenlere, Tilki, animatronik yılan ve diğer karakterlere yakından temas edebilecekleri interaktif aktiviteler ve göz alıcı dekorlar ile masalın bir parçası olacaklar. Sergide daha küçük misafirler için dev top havuzu, Sihirbazlık Okulu ve aileler için özel bir kafe alanı da yer alacak.

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali Küçük Prens Sergisi ile ilgili olarak şunları söyledi; “Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan, bugüne kadar 505 farklı dil ve lehçede basılan Küçük Prens kitabının Türkiye’de ilk kez düzenlenen sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Biz, Galataport İstanbul’da yerli ve yabancı misafirlerimizin aileleri ile unutulmaz deneyimler yaşamalarını sağlayan, çocuklara ilham veren aktiviteleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Küçük Prens’i 80. yaşında burada ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hayata dair önemli şeyleri hatırlatan eserin bu kapsamdaki ilk sergisini ziyaret etmek isteyen herkesi Galataport İstanbul‘a bekliyoruz.”

Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da gerçekleşen Küçük Prens Sergisi’ni düzenleyen Marketing Toys adına konuşan Koray Özdemir ise sergiye dair şunları söyledi; “Küçük Prens, pek çoğumuz için çok önemli bir kitap hatta bir yaşam kılavuzu niteliğinde. Galataport İstanbul’un eşsiz mimarisi ve büyülü boğaz atmosferinde bu çok özel karakterin 80. yılında ilk kez düzenlenen sergisi ile ziyaretçilerle buluşması bizleri çok heyecanlandırıyor. Küçük Prens’in bizlere hatırlattığı asla kaybetmememiz gereken yaratıcılığı, hayal gücümüzü canlandıracak enstalasyonlar ve belirli aralıklarla yapılacak atölyeler ile sergi süresince ziyaretçilerimize sunacağız. Ayrıca Sihirbaz Okulu mağazamız ile de Avrupa’nın en büyük koleksiyon ve lisanslı ürünlerini de ziyaretçilerimizle buluşturacağız.”

Galataport İstanbul’da 21 Haziran-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında izlenebilecek. Sergi biletleri, Galataport İstanbul M Blok’taki sergi gişesinden ve Passo üzerinden temin edilebilecek.

Son Güncelleme: 27.06.2023 21:48
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Galataport
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