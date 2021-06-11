Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kültür Sanat sektörünün yanında İBB var

İBB, pandemiden etkilenen sanatçılar için birçok proje hayata geçirdi. Seyircisiyle buluşamayan, sahnesi kapanan, performansıyla geçimini sağlayan sanatçılar için destekler devreye alındı.

11 Haziran 2021 Cuma 10:22
Kültür Sanat sektörünün yanında İBB var

Kültür Sanat sektörünün yanında İBB var

İBB’nin gerçekleştiği binin üzerindeki etkinlikle kentin açık alanları birer sahneye dönüştürülürken, sanatçılara doğrudan yapılan destekler 12 milyon TL’yi aştı. Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da geliştirmeyi amaçlayan İBB; “İstanbul Bir Sahne” ve “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projeleriyle sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir zor günler geçiren kültür sanat sektörü için projeler geliştirdi. Pandeminin başladığı Mart 2020’den aynı yılın sonuna kadar  kültür-sanat sektörüne 12 milyon TL tutarında destek sunuldu. İBB’nin sektör emekçilerine sağladığı desteklerle, endüstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukların giderilmesi ve İstanbulluların kültür-sanattan uzak kalmaması amaçlandı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren destekler,  binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dönemde; “Sokakta Sanat Var”, “Sahnebüs”, “Sokak Sokak Masal” ve “İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi” ,“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”, “Sokak Müzisyenleri Kafede”, “Akademiden Sahneye”, “Klasik Sabahlar Kahve Konserleri”, “Roman Havası”, “İstanbul Sokak Festivali”, “Sound Check Harbiye” ve Sahnede Bir Hayat” gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçılar pandemi koşullarında nefes alma imkanı bulurken, İstanbullular da özledikleri kültür sanat programlarıyla buluştu. 

BİNLERCE MÜZİSYEN, “İSTANBUL BİR SAHNE”DE SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

İBB’nin müzisyenlerin yanında olmak için hayata geçirdiği projelerden “İstanbul Bir Sahne”, pandemiden etkilenen binlerce müzisyenin performanslarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un dört bir yanı zor günler yaşayan sanatçılar için birer açık hava sahnesine dönüşüyor. Bugüne kadar binin üzerinde müzisyenin yer aldığı proje, İstanbulluları özledikleri kültür sanat etkinlikleriyle buluştururken müzisyenlere de önemli bir destek sağlanıyor.

İBB iştiraki KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği projeyle İstanbul’un parkları, durakları, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları ve ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin 39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde planlanan etkinliklerde Adalar’dan Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye kadar 100 nokta belirlendi. 

NİSAN AYINDA DİJİTAL SAHNE KONSERLERİ

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları nedeniyle müzisyenleri bekletmemek için, Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir sahne oluşturarak konser kayıtlarını almaya başladı. Dijital Sahne olarak devam eden projenin ikinci bölümü ise bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda devam ediyor. Kurulan özel sahnelerde gösterilen performanslar, Kültür.İstanbul YouTube hesabından “Dijital Sahne Konserleri” adıyla paylaşılıyor.

İBB, Covid-19 vakalarının düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık havada etkinlik yapmaya elverişli koşulların oluşması nedeniyle etkinliklerini kent genelinde yaydı. İlk etkinliklerini 5 Haziran Cumartesi günü,   5 farklı noktada 21 konser ile gerçekleştirdi. Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri dışında kalan zamanlara konserler planladı. Farklı tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak kaldıkları seyircileriyle buluştu. 

BİNLERCE MÜZİSYEN SAHNEYE DÖNDÜ

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek sağladığı “İstanbul Bir Sahne” projesini Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 başvuru yapılırken, müzik topluluklarıyla birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak gerçekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan müzisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.

“İstanbul Bir Sahne”nin Dijital Sahne çekimlerinde bin 60 müzisyen, performans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren açık havada gerçekleştirilmeye başlanan etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün üzerinde sanatçı ağırlandı.

“İSTANBUL’DA PERDELER KAPANMASIN”

İBB, müzisyenler için başlattığı dayanışmanın ardından bir destek de tiyatro emekçileri için uygulamaya kondu. “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” ilkesiyle başlatılan projenin İstanbul’da çalışmalarını sürdüren tiyatrolara güç vermesi amaçlandı. Mayıs 2021’de başvuruların alındığı proje ile yaklaşık 400 özel tiyatroya 2 milyon TL tutarında bir desteğin destek sunulması planlanıyor.

Eylül sonuna kadar sürecek “İstanbul Bir Sahne”nin gerçekleşen ve planlanan “İstanbul Bir Sahne” konserleri şöyle:

TARİH

1. LOKASYON

2. LOKASYON

3. LOKASYON

4. LOKASYON

5. LOKASYON

6. LOKASYON

7 Haziran 2021 Pazartesi

Uzunçayır Metrobüs İstasyonu

Avcılar Sahil Parkı

Kocatepe Parkı

Kağıthane Sadabad Parkı

Dragos Sosyal Tesis

Beşiktaş Kabataş Füniküler Durağı

9 Haziran 2021 Çarşamba

Esenler Dörtyol Meydan

Kadıköy Metro İstasyonu

Kadıköy İskele Meydan

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

10 Haziran 2021 Perşembe

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

11 Haziran 2021 Cuma

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Büyükçekmece Sahil Parkı

Tuzla Atatürk Meydanı

12 Haziran 2021 Cumartesi

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Maltepe Özgürlük Parkı

Güngören Şehir Parkı

Kemerburgaz Kent Ormanı

14 Haziran 2121 Pazartesi 

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Habitat Parkı

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

Caddebostan Sahili

Bakırköy Özgürlük Parkı

15 Haziran 2021 Salı

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

16 Haziran 2021 Çarşamba

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Galata Meydanı (Kule Dibi)

Beykoz Kanlıca İskelesi

Fatih Yenikapı Metro İstasyonu (Açık Alan)

17 Haziran 2021 Perşembe 

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

18 Haziran 2021 Cuma

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Küçükçekmece Kanarya Sahili

Gaziosmanpaşa Meydan

19 Haziran 2021 Cumartesi

Üsküdar Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Sarıyer Sahil İstanbul Gönüllüleri Kermes Alanı

Beykoz Çayırı

Haliç Nilüfer Parkı

Yenisahra Doğa Park

Tıbbi Teknolojileri Fark Ettiniz mi?
Tıbbi Teknolojileri Fark Ettiniz mi?
Sarıyerli Amatör Spor Kulüpleri bir araya geldi
Sarıyerli Amatör Spor Kulüpleri bir araya geldi
İBB | Metrolarda 13 kadın istasyon amiri görevde
İBB | Metrolarda 13 kadın istasyon amiri görevde
Yenilenen İBB kortları hizmete açılıyor
Yenilenen İBB kortları hizmete açılıyor
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
İBB'den çocuk ve gençlere danışmanlık hizleti
İBB'den çocuk ve gençlere danışmanlık hizleti
İBB'den tüm vapurlarda ücretsiz wi-fi hizmeti
İBB'den tüm vapurlarda ücretsiz wi-fi hizmeti
İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı
İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı
Anahtar Kelimeler:
İBBKültür Sanat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıraç'ın Milli Takım için bestelediği şarkı tepkilere neden oldu
Kıraç'ın Milli Takım için bestelediği şarkı tepkilere neden oldu
Medical Park Gebze Hastanesi'nde Goblen Sanatı Sergisi
Medical Park Gebze Hastanesi'nde Goblen Sanatı Sergisi
Tayvanlı Türk Sanatçı Melek Kocasinan | Multi Kültürel Pop Sanat serisi akımı
Tayvanlı Türk Sanatçı Melek Kocasinan | Multi Kültürel Pop Sanat serisi akımı
Ahmet Güneştekin | Kutsal Ağaçlar | Zai Yaşam | Bodrum Sergisi
Ahmet Güneştekin | Kutsal Ağaçlar | Zai Yaşam | Bodrum Sergisi
İstanbul Modern | Sanatçı Emilie Giles ile Duyusal Nesne Yapımı atölyesi
İstanbul Modern | Sanatçı Emilie Giles ile Duyusal Nesne Yapımı atölyesi
Belgesel | Antik Mısır'ın Karanlık Sırları BBC Earth’le Aralanıyor
Belgesel | Antik Mısır'ın Karanlık Sırları BBC Earth’le Aralanıyor
İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile müziğin tarihinde yolculuk
İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile müziğin tarihinde yolculuk
Burcu Perçin ile yağlıboya tekniği atölyesi | İstanbul Modern
Burcu Perçin ile yağlıboya tekniği atölyesi | İstanbul Modern
İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması | 55 Şehirden 1700 başvuru
İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması | 55 Şehirden 1700 başvuru
Mühür Gözlüm | Barış Manço Rock Derneği Başkan'ından Yeni Single
Mühür Gözlüm | Barış Manço Rock Derneği Başkan'ından Yeni Single

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim