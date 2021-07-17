'Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi’ Projesi Başlıyor



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile gerçekleştirilen projenin öne çıkan faaliyetleri arasında, uluslararası belgesel sinema alanının saygın eğitmenlerinin katılımıyla düzenlenecek olan ‘Campus Istanbul’ eğitim programı ve ‘Buralı Belgeseller: Türkiye’de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi’ isimli etkinlikler yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR MİRASI BELGESELLERLE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Belgesel sinema, hem kültürel mirası korumanın bir aracı hem de gelecek nesillere aktarılacak bu mirasın bir parçası. Belgesel sinema ayrıca, sinema sanatı olmanın yanında, “kültür”ün kendini yeniden üretebildiği önemli alanlardan biridir. ‘Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi’ projesi ile birlikte, belgesellerimizi dünyayla buluşturma yönünden önemli adımlar atarken belgesel tarihinden iz bırakan bir seçki izleyeceğiz.

‘Campus Istanbul’ İki Belgesel Projesini Mayıs 2022’de Almanya’ya Gönderiyor!



Campus İstanbul, Tünel Kültür Sanat Derneği'nin belgesel alanında dünyanın en köklü profesyonel eğitim programlarından biri olan Documentary Campus ortaklığı ile geliştirdiği bir girişimdir. Türkiye’den belgesel filmlerin yapım, pazarlama ve dağıtım potansiyelini geliştirmek amacıyla düzenlenen atölyenin bu yıl Türkiye Kültür Mirası ile ilgili tematik bir odağı var.

2021-2022'de, uluslararası ortak yapım potansiyeli olan, geliştirme aşamasındaki 12 belgesel projenin katılacağı 5’er günlük iki profesyonel eğitim atölyesi düzenlenecek. Her projeyi temsilen, bir yönetmen ve bir yapımcıdan oluşan iki kişilik ekip katılıma hak kazanacak. Atölyelerde katılımcılar, uluslararası alandaki endüstri standardı uygulamalar ve yenilikçi iş stratejilerini öğrenecek.

Atölyeye katılan projelerden ikisi Mayıs 2022'de DOK.fest München'de düzenlenen Master's Pitch'e katılacak. Seçilen iki ekip, projelerini TV kanallarının kuşak editörleri, kanal yöneticileri ve dağıtımcılar gibi uluslararası belgesel endüstrisindeki karar vericilerden oluşan bir panelin önünde sunma fırsatı bulacak.

Campus Istanbul eğitim programı için proje başvuruları 20 Eylül 2021 tarihine kadar devam ediyor. Başvurular ve proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek için https://cultivatedocumentary.net adresi ziyaret edilebilir.

Buralı Belgeseller: Türkiye’de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi

“Buralı Belgeseller: Türkiye'de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi” adlı bir seçki hazırlanarak Türkiye genelinde 8 şehirde gezici gösterimler gerçekleşecek. Ayrıca “Belgesel Sinemacının El Kitabı” adlı bir referans kitabı hazırlanıp ilgili kurum ve kişilere dağıtılacak; ve ortak yapımcılar ile yatırımcılara yönelik bir Kültürel Miras Belgesel Projeleri Kataloğu hazırlanarak çevrimiçi olarak yayınlanacak.

Proje Hakkında

‘Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi’ projesinin kurucuları arasında Tünel Kültür ve Sanat Derneği ile Documentary Campus, endüstri partnerleri arasında Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Istanbul Cinema Network (ICN), DOK.fest München, International Documentary Association (IDA) ve Film Independent yer alıyor.

Proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

