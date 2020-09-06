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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isyanı

Turizm ve kültür sanatla dünya çapında marka olma mücadelesi veren Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel, gelen eleştirelere adeta isyan etti.

06 Eylül 2020 Pazar 18:47
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isyanı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isyanı


Türkiye'nin uluslararası turizm ve kültür-sanat olaylarında marka şehri haline gelmek için yıllardır mücadele veren Kuşadası, bu yıl 23'ncü kez Altın Güvercin Beste Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Çok sayıda etkinliğin yaz ayları boyunca düzenlediği Kuşadası'nda yarışmanın ikinci gününde Berkay konseri öncesi konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’in düzenlenmesi ile ilgili olarak yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi. Kuşadası ekonomisinin yüzde 99 oranında turizme dayandığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Bir sanayi kentine nasıl ki üretim yapma, bir tarım kentine nasıl ki ekip biçme diyemezseniz, bir turizm kentine de kültür-sanat üretme diyemezsiniz. Bunu derseniz turizm kentlerinin kapılarını kapatmak ve bizlerin asgari yaşam koşullarını sağlamak zorundasınız” dedi.


SnobMagazin.com'dan Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını Kuşadalılar için seslendirdi. Pandemi koşulları doğrultusunda sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen konsere Başkan Ömer Günel’in sözleri damga vurdu. Başkan Ömer Günel, yarışmanın düzenlenmesi ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediyesi’ni eleştiren kişi ve kurumlara sert tepki gösterdi. Kuşadası’nın tarım ya da sanayi değil, bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel “Sanayi kentinde ürettiğin ürünü pazarlarsın. Tarım kentinde toprağı eker, biçer, elde ettiğin mahsulü pazarlarsın. Bir turizm kentinde ise kültür-sanat pazarlarsın, güneş pazarlarsın, kum pazarlarsın, tatil pazarlasın. Kuşadası’nın ekonomisinin yüzde 99’u turizme dayanıyor. Siz tarım yapan bir kente toprağını ekme, biçme ama yaşa diyebiliyorsanız, bir sanayi kentine üretme ama yine de yaşa diyebiliyorsanız, bir turizm kentine de sanat üretme, kültür üretme, turizm yapma ama yine de yaşa diyebilirsiniz. Peki, mümkün mü böyle bir şey? O zaman bunu bize söyleyen arkadaşlar kapatacaklar turizm kentlerinin kapılarını ve bize bakacaklar. Asgari yaşam şartlarımızı sağlayacaklar” dedi

HERKES KUŞADASI’NA HAK ETTİĞİ SAYGIYI GÖSTERMELİ

Bunu yapamayanların Kuşadası’na ve Kuşadası gibi turizm kentlerine söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Başkan Ömer Günel “Bizler pandeminin tüm kurallarını yerine getiriyoruz. HES kodu uygulaması zorunlu olmamasına rağmen bunu da uyguluyoruz. Mitinglere 300 bin kişi toplayanlar, İstanbul konserlerini iptal etmeyenler bize hiçbir şey söyleyemez. Lütfen bir turizm kenti olarak Kuşadası’nın hak ettiği asgari saygıyı herkes göstersin. Bunu herkes göstermeye mecburdur. Çünkü bir turizm kenti olarak ayakta kalmak zorundayız. Pandemi döneminde en zor koşulları yaşayanlar turizm kentleridir. Başka kentler ayakta kalabilirken ekonomisi yüzde 99 turizme dayalı olan Kuşadası’nın esnafı önümüzdeki günleri nasıl atlatacağını kara kara düşünmektedir. Konser yapma, etkinlik yapma, buraya misafir getirme! O zaman nasıl geçinecek benim esnafım? Buradan bizlere bu eleştirileri yöneltenlere sitem ediyorum. Bu kadar zor koşullara rağmen ayakta kalmaya çalışan turizm kentlerine bu haksızlığı reva görmesinler” diye konuştu.

BERKAY’DAN BAŞKAN ÖMER GÜNEL’E TEŞEKKÜR 

Berkay’ın hayranı olduğunu ve şarkılarını zevkle dinlediğini belirten Başkan Ömer Günel “Sevgili Berkay zor koşullara rağmen bizimle birlikte oldu. Gecemize büyük bir renk ve keyif kattı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Berkay ise “Müzik en iyi şifa kaynağıdır. Böylesi dönemlerde insanlar kültür-sanat etkinliklerine daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle Altın Güvercin’i düzenleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.

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