Lara Fabian konser için geliyor

Belçikalı yıldız Lara Fabian muhteşem bir konser için 25 Nisan’da İstanbul’da

Dünyaca ünlü Belçikalı pop yıldızı Lara Fabian, 25 Nisan’da İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Je t'aime’ ve ‘I will Love Again’ adlı hit şarkılarıyla tanınan yıldız ismin sevenlerine büyülü bir gece yaşatacağı konserinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, zamansız klasiklerini seslendirdiği ‘’Je T’aime’’ turnesi kapsamında 25 Nisan’da İstanbul Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. “Je T’aime” ve “I Will Love Again” parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, albümleri 20 milyonun üzerinde satan yıldız ismin konserinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserde aşkın müzik aracılığı ile kutlanacağı, romantizm ve tutku dolu ikonik şarkılarla büyüleyici bir müzik yolculuğu Lara Fabian hayranlarını bekliyor.

1995’ten bu yana kariyerine sayılamayacak kadar başarılı proje sığdıran Lara Fabian, En İyi Kadın Sanatçı, Yılın En İyi Canlı Performansı, Yılın En İyi Albümü, Dünya Müzik Ödülleri’nde En Çok Satan Sanatçı, Je T’aime ile Yılın En Popüler şarkısı olmak üzere onlarca uluslararası ödül sığdırmaya devam ederken “I Will Love Again” şarkısı Billboard Dans Müziği Listesi’nde 58 hafta boyunca 1 numarada kaldı.