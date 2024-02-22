Lise öğrencileri Japon ve Türk kültürünü sanatla bir araya getirdi





Yukio Mişima’nın ‘Dalgaların Sesi’ romanından ve Sabahattin Ali’nin ‘Hasanboğuldu’ öyküsünden esinlenerek disiplinler arası bir çalışma ortaya koydu. Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu KASAHARA Kenichi’nin onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte, “Dalgaların Sesi - Lise Öğrencilerinin Gözünden Yansımalar Sergisi”nde sergilenen resimler hakkında bilgi verildi, Japon-Türk kültürü arasındaki benzerliklerin anlatıldığı sunumun yanı sıra Türkçe, Japonca ve İngilizce şarkılar söylendi ve piyano dinletisi gerçekleştirildi.





İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi IB öğrencileri, farklı kültürleri bir araya getirdi. Öğrenciler, Yukio Mishima’nın masalsı romanı ‘Dalgaların Sesi’nden ve Sabahattin Ali’nin ‘Hasanboğuldu’ öyküsünden aldıkları ilhamla Ana dil ve Edebiyat, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerini içeren disiplinler arası bir çalışma ortaya koydu.



Japonya İstanbul Başkonsolosu KASAHARA Kenichi’nin onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte resimler sergilendi, hazırlanan podcastler ve sunumlar ile kitap hakkında değerlendirmeler paylaşıldı. Öğrencilerin seslendirdiği Türkçe, Japonca ve İngilizce şarkılar ve dinletiler ile bir mini konser gerçekleştirildi. Dalgaların Sesi romanını incelerken Japon kültürünü keşfeden ve sanat anlayışı, yemek kültürü, din, günlük yaşam ve geleneklerle ilgili pek çok bilgi edinen öğrenciler, hazırladıkları sunumlarla kitaba konu olan hikâyenin kahramanlarıyla ilgili bilgi verirken, Türk ve Japon kültürlerinin benzer yönlerini de paylaştı.

"Coğrafya olarak birbirimize çok uzak olsak da düşünce biçimi olarak birbirine çok yakın iki ülkeyiz."



2024 yılının Türkiye’de ve Japonya’da diplomatik ilişkilerin oluşturulmasının 100. yıl dönümü olarak kutlanmasından duydukları mutluluğu dile getiren Japonya İstanbul Başkonsolosu KASAHARA Kenichi “Sizin yaşlarınızdaki lise öğrencilerinin uluslararası kültürlerin edebiyatlarına ilgi duyması, bununla ilgili araştırma ve çalışma yapmasını çok değerli buluyorum. Sergiyi gezerken yazara karşı neler hissettiğinizi, romanı ne kadar derinden okuduğunuzu ve etkilendiğinizi çok iyi anladım.



Bildiğiniz gibi Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutluyoruz ama Türkiye ve Japonya’nın dostluk ilişkileri 100 yılı aşmaktadır. Coğrafya olarak birbirimize çok uzak olsak da düşünce biçimi olarak birbirine çok yakın iki ülkeyiz. Bunun da iki ülke arasında çok uzun yıllara dayanan dostluktan kaynaklandığına inanıyorum.” dedi.



‘’1890 yılında yaşanan üzücü bir deniz kazası sonrasında Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiler başlamış oldu’’



Japonya İstanbul Başkonsolosu KASAHARA Kenichi, sözlerine şu şekilde devam etti; ‘’1890 yılında yaşanan üzücü bir deniz kazası sonrasında Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiler başlamış oldu. Deniz kazası sonrasında oldukça üzücü bir olayla karşılaşan Türk deniz askerlerinin, Japonya’da yaşayan köylüler tarafından kurtarılmasıyla ilgili bir hikaye vardır. Birbirini tanımayan insanların birbirine yardım etmesi, o dönem için bir ilkti. O olaydan 95 yıl sonra, 1985 yılında Türk vatandaşların da Japonları kurtardığı bir olay yaşandı. Ayrıca 2011 yılında Japonya’da büyük bir deprem oldu, akabinde Türkiye’de de depremler yaşandı. İki ülke her zaman birbirine yardımda bulundu. Herhangi bir karşılık beklemeden yardım eden iki ülke, pek karşılaşılan bir örnek değildir. Çalışmalarınız sırasında Japon kültürünü tanıyorsunuz, bu şekilde devam ederek iki ülke arasındaki dostluğun sürmesine katkıda bulunacağınıza inanıyorum.’’

