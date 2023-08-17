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Madrigal Konseri Şile’yi coşturdu

Şile'nin eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleri arasında gerçekleşen 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. 

17 Ağustos 2023 Perşembe 11:16
Madrigal Konseri Şile’yi coşturdu

Madrigal Şile’yi coşturdu

Festivalin 3. gününde sahne alan sevilen müzik grubu Madrigal, izleyicilere unutulmaz bir performans sunarak geceye damgasını vurdu. Şile'nin eşsiz güzellikleri arasında gerçekleşen konser, yerli ve yabancı sanatseverleri buluştururken, Madrigal'in sahne performansı geceye ayrı bir renk kattı. Sahnenin büyülü atmosferi altında, Madrigal üyeleri kendilerine has müzikleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Konserin ilerleyen dakikalarında Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, sahneye çıkarak Madrigal grubunun üyelerine teşekkürlerini iletti. Başkan Ocaklı, "Bu gece Şile’de bir araya gelerek kültür ve sanatın tadını çıkardık. Madrigal grubuna bu unutulmaz deneyimi yaşattıkları için teşekkür ederim. Aynı zamanda festivalimize katılan tüm vatandaşlarımıza da minnettarım. Festival coşkumuz hiç bitmeyecek" şeklinde duygularını ifade etti. Sanatın gücünün bir kez daha altının çizildiği bu anlamlı buluşma, kültürel zenginliğin ve birlikteliğin önemini vurguladı.

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. Gününde sevilen şarkılarını seslendiren Madrigal Grubuna izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti.  Madrigal'in sahne performansıyla büyülenen izleyiciler, gece boyunca müziğin ve festivalin tadını çıkarttı. 

Anahtar Kelimeler:
MadrigalŞile
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