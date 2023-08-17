Madrigal Konseri Şile’yi coşturdu

Madrigal Şile’yi coşturdu
Festivalin 3. gününde sahne alan sevilen müzik grubu Madrigal, izleyicilere unutulmaz bir performans sunarak geceye damgasını vurdu. Şile'nin eşsiz güzellikleri arasında gerçekleşen konser, yerli ve yabancı sanatseverleri buluştururken, Madrigal'in sahne performansı geceye ayrı bir renk kattı. Sahnenin büyülü atmosferi altında, Madrigal üyeleri kendilerine has müzikleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. Gününde sevilen şarkılarını seslendiren Madrigal Grubuna izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti. Madrigal'in sahne performansıyla büyülenen izleyiciler, gece boyunca müziğin ve festivalin tadını çıkarttı.