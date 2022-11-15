Maltepe Belediyesi Çocuk Şenliği başladı
Maltepe Belediyesi, 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinde Maltepeli çocuklar için düzenlediği “Çocuk Şenliği” başladı. 20 Kasım’a kadar sürecek olan şenlik kapsamında Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi her gün birbirinden eğlenceli ve eğitici içerikli çocuk tiyatro oyunu gösterimi yapılacak.
OYUNLAR ÜCRETSİZ OLARAK SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
Çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirebilecekleri tüm oyunlar ücretsiz olarak sahneleniyor. Etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar Maltepe Belediyesi’nin www.maltepe.bel.tr web sayfasından, https://twitter.com/maltepebeltr, instagram.com/maltepebeltr kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.