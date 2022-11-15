Maltepe Belediyesi Çocuk Şenliği başladı





Maltepe Belediyesi, 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinde Maltepeli çocuklar için düzenlediği “Çocuk Şenliği” başladı. 20 Kasım’a kadar sürecek olan şenlik kapsamında Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi her gün birbirinden eğlenceli ve eğitici içerikli çocuk tiyatro oyunu gösterimi yapılacak.

Şenlik kapsamında Mavi Kumpanya, “Elma Dersem Çık!” , “Bacası Tüten Ev”, “Konuşan Kalemler”, “Hansel ve Gretel Doğa Dostları” isimli oyunları sahneleyecek. Müzik ve dans görseli üzerine kurulu “Merhaba Gölgem” isimli sözsüz oyunda ise gölge tekniğinden yararlanılacak. Tiyatro Labirent “Yıldız Elması” isimli müzikli ve danslı oyununda efsanevi Yıldız Elması’nın peşindeki Alican’ın macerasını miniklerle buluşturacak.



OYUNLAR ÜCRETSİZ OLARAK SEYİRCİYLE BULUŞUYOR



Çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirebilecekleri tüm oyunlar ücretsiz olarak sahneleniyor. Etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar Maltepe Belediyesi’nin www.maltepe.bel.tr web sayfasından, https://twitter.com/maltepebeltr, instagram.com/maltepebeltr kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.