Maltepe Belediyesi’nin gençlik şenliği başladı
Yüzlerce Maltepeli’nin katıldığı konserde sanatçıların sevilen şarkıları birlikte söylenirken Belediye Başkanı Ali Kılıç, gençler için yapılacak birçok etkinlik olduğunu müjdesini vererek “Sonraki konserleri trafiğin yer altına alınmasıyla oluşturulan geniş, rahat ve sizleri de düşünerek yaptığımız ilçe meydanında gerçekleştireceğiz” dedi.
KILIÇ’TAN MÜJDE
Konser arasında sahneye çıkan Belediye Başkanı Ali Kılıç, herkesin ve gençlerin Anneler Günü’nü kutlayarak, bahar konserlerinin devamının geleceğini söyledi. Gençlere dönük birçok etkinlik yapılacağının müjdesini veren Ali Kılıç, “Sonraki konserleri trafiğin yer altına alınmasıyla oluşturulan geniş, rahat ve sizleri de düşünerek yaptığımız ilçe meydanında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Daha sonra sahne alan Kolpa grubu ise “Gurur Benim Neyime”, “Beni Aşka İnandır” gibi sevilen şarkılarıyla geceyi renklendirdi. Her iki gruba da katılımlarından dolayı plaket takdim edilirken, etkinlik öncesi düzenlenen çekilişte kazanan 5’er kişiye gruplarla tanışma imkanı da sağlandı