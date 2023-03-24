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Maltepe'de büyükler masal okudu, küçükler dinledi

Maltepe Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler ile sosyal yaşam merkezinde kalan büyükler masal günlerinde buluştu

24 Mart 2023 Cuma 17:10
Maltepe'de büyükler masal okudu, küçükler dinledi

Maltepe'de büyükler masal okudu, küçükler dinledi

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikleri, Yaşlılar Haftası kapsamında, Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki büyüklerini ziyaret etti. Büyükleriyle eğlenceli vakit geçiren çocuklara büyükleri, kitap okudu.

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören minikler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle, Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Büyükleriyle oyun oynayan, onlara çikolata ve şeker dağıtan minikler, hep birlikte büyüklerinin okuduğu masal kitaplarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Bol bol fotoğraf çektiren ve kendileri için süslenen salonda eğlenen minikler, büyüklerinden tecrübeler edindi.

Anahtar Kelimeler:
MaltepeMaltepe Belediyesi
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