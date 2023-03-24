Maltepe'de büyükler masal okudu, küçükler dinledi
Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikleri, Yaşlılar Haftası kapsamında, Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki büyüklerini ziyaret etti. Büyükleriyle eğlenceli vakit geçiren çocuklara büyükleri, kitap okudu.
Büyükleriyle oyun oynayan, onlara çikolata ve şeker dağıtan minikler, hep birlikte büyüklerinin okuduğu masal kitaplarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Bol bol fotoğraf çektiren ve kendileri için süslenen salonda eğlenen minikler, büyüklerinden tecrübeler edindi.