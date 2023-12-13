Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Maltepe'de ‘Cumhuriyet Kadın Devrimidir’ sergisi açıldı

29 sanatçının eserlerini sunduğu sergi, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

13 Aralık 2023 Çarşamba 16:30
Maltepe'de ‘Cumhuriyet Kadın Devrimidir’ sergisi açıldı






‘Cumhuriyet Kadın Devrimidir’ sergisi açıldı



1959 yılında kurulan, güzel sanatların farklı dallarında çalışmalarına devam eden Rekreasyon Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını “Cumhuriyet Kadın Devrimidir” isimli karma sergiyle kutluyor. 

29 sanatçının eserlerini sunduğu sergi, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 

Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen kokteyle, Atatürk’ü çocukluğunda birçok kez görme fırsatı bulan, Atatürk’ün muhafız subaylarından Daniş Karabelen Paşa’nın kızı Özcan Atamert ile eğitmen- ressam Fehmi Bildik onur konuğu olarak katıldı. Açılışa katılan sanatçılar “Cumhuriyetimizin aydınlık yüzünü yansıtan Rekreasyon Derneği üyeleri olarak; 100. yılımızı Atatürk’e minnetle kutluyoruz. İzindeyiz!” diye konuştular. Sergide Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş tarafından Rekreasyon Derneği Başkanı Harika Ören’e plaket takdim edildi. Sergide sanatçıların Atatürk’ü resmettiği eserleri, cumhuriyet ve kadın temalı çalışmaları, portre ve manzara resimleri yer alıyor.

Sergi 18 Aralık’a dek Galeri Maltepe’de ziyaret edilebilir.

Son Güncelleme: 13.12.2023 16:50
Anahtar Kelimeler:
SergiSergisiMaltepeMaltepe BelediyesiRekreasyon Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uşak Sinema Haftası'nda Uşak Filmleri Yarıştı
Uşak Sinema Haftası'nda Uşak Filmleri Yarıştı
Güneşi Beklerken Simitçi | Vizyon tarihi belli oldu
Güneşi Beklerken Simitçi | Vizyon tarihi belli oldu
Göz Kamaştırıcı Topluluk | La Mov Compania de Danza İstanbul'da
Göz Kamaştırıcı Topluluk | La Mov Compania de Danza İstanbul'da
Eyüpsultan'da kitapseverleri müzayedede buluştu
Eyüpsultan'da kitapseverleri müzayedede buluştu
Yandaş medya Pervin Çakar arşivini silme yarışında
Yandaş medya Pervin Çakar arşivini silme yarışında
En iyi film 'Fani Dizeler'
En iyi film 'Fani Dizeler'
Venedik’teki Pinault Koleksiyonu’nun tarihine kısa bir bakış
Venedik’teki Pinault Koleksiyonu’nun tarihine kısa bir bakış
Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda
Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda
Öğretmenler için Müze Kılavuzu
Öğretmenler için Müze Kılavuzu
Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödülleri verildi
Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödülleri verildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim