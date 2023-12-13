Maltepe'de ‘Cumhuriyet Kadın Devrimidir’ sergisi açıldı

‘Cumhuriyet Kadın Devrimidir’ sergisi açıldı





1959 yılında kurulan, güzel sanatların farklı dallarında çalışmalarına devam eden Rekreasyon Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını “Cumhuriyet Kadın Devrimidir” isimli karma sergiyle kutluyor.

29 sanatçının eserlerini sunduğu sergi,Belediyesi’nin ev sahipliğinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen kokteyle, Atatürk’ü çocukluğunda birçok kez görme fırsatı bulan, Atatürk’ün muhafız subaylarından Daniş Karabelen Paşa’nın kızı Özcan Atamert ile eğitmen- ressam Fehmi Bildik onur konuğu olarak katıldı. Açılışa katılan sanatçılar “Cumhuriyetimizin aydınlık yüzünü yansıtan Rekreasyon Derneği üyeleri olarak; 100. yılımızı Atatürk’e minnetle kutluyoruz. İzindeyiz!” diye konuştular. Sergide Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş tarafından Rekreasyon Derneği Başkanı Harika Ören’e plaket takdim edildi. Sergide sanatçıların Atatürk’ü resmettiği eserleri, cumhuriyet ve kadın temalı çalışmaları, portre ve manzara resimleri yer alıyor.

Sergi 18 Aralık’a dek Galeri Maltepe’de ziyaret edilebilir.