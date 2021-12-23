Mandolin Ustası Avi Avital CRR’de Konser Verdi

"En İyi Enstrümantal Solist" dalında Grammy adaylığı olan ilk mandolin sanatçısı olma unvanı sahip Avi Avital ve dünyanın önemli orkestralarıyla verdiği konserlerle dikkat çeken piyanist-besteci Ohad Ben-Ari, 22 Aralık akşamı, CRR’de konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu dünyaca ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. New York Times’ın “tutkulu ve karizmatik” olarak nitelendirdiği mandolinin dünyaca ünlü virtüözü Avi Avital, 22 Aralık’ta İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Klasik müzikten caza, yerel müziklerden farklı tınılara kadar çok farklı soundları mandolinin küçük gövdesinden geçirip dünyaya dinleten Avital’e piyanoda Ohad Ben-Ari eşlik etti.

Konserde Ravel, Mozart, Beethoven ve Bach eserlerinin yanı sıra İspanyol besteci Falla’nın “Yedi İspanyol Halk Şarkısı”, İsrailli besteci M. Lavry’den “Üç Yahudi Dansı” icra edildi. Avital solo performanslarıyla da dinleyenleri büyüledi.