Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 2 Kasım’da başlıyor!

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, çevrimiçi olarak devam ediyor. Katılımcılar, Mario Levi ile yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını arıyor.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:46
Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 2 Kasım’da başlıyor!


Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 2 Kasım’da başlıyor!

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Çevrimiçi olarak sekiz  hafta sürecek atölyede katılımcılar, sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, aynı zamanda kendilerini daha iyi tanımayı da hedefliyor.

Atölye, öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretlidir ve katılımlar kontenjanla sınırlıdır. 

Anahtar Kelimeler:
Mario LeviYazarlık Atölyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Başlıyor
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Başlıyor
Boşnak Halk kıyafetleri sergisi açılıyor
Boşnak Halk kıyafetleri sergisi açılıyor
Burçe Karaca, 15 Ekim'de İyilik Konseri'nde sahne alıyor
Burçe Karaca, 15 Ekim'de İyilik Konseri'nde sahne alıyor
Kadıköy'de 6. Plak Günleri başlıyor
Kadıköy'de 6. Plak Günleri başlıyor
El emeği Avvisilerden bugünkü gazetelere; H A B E R İ N MACERASI
El emeği Avvisilerden bugünkü gazetelere; H A B E R İ N MACERASI
İBB Kültür Merkezleri'nde herkes için yer var
İBB Kültür Merkezleri'nde herkes için yer var
Türk Dünyası İzmit’te Buluştu
Türk Dünyası İzmit’te Buluştu
Kenan Doğulu'dan Harbiye'de muhteşem konser
Kenan Doğulu'dan Harbiye'de muhteşem konser
Şükrüye Tutkun söyledi, Ankaralı'lar coştu
Şükrüye Tutkun söyledi, Ankaralı'lar coştu
"Ben Anadolu" Teos Antik Kenti'nde Sahnelenecek
"Ben Anadolu" Teos Antik Kenti'nde Sahnelenecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim