

Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 2 Kasım’da başlıyor!

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Çevrimiçi olarak sekiz hafta sürecek atölyede katılımcılar, sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, aynı zamanda kendilerini daha iyi tanımayı da hedefliyor.

Atölye, öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretlidir ve katılımlar kontenjanla sınırlıdır.