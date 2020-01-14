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"Matbaadan Önce, Bilgisayardan Sonra" |Elyazmalarından Esinlenen Dijital Hikâyeler

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile Can Yayınları’nın dijital dergisi Trendeki Yabancı iş birliğinde gerçekleştirilen projede 6 yazar, Hafıza-i Beşer sergisinden ilhamla 6 farklı öykü kaleme aldı.

14 Ocak 2020 Salı 11:17
"Matbaadan Önce, Bilgisayardan Sonra" |Elyazmalarından Esinlenen Dijital Hikâyeler

"Matbaadan Önce, Bilgisayardan Sonra": Elyazmalarından Esinlenen Dijital Hikâyeler

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün "Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler" sergisi altı sıra dışı hikâyeye ilham oldu! Enstitü ile Can Yayınları’nın yeni dijital dergisi Trendeki Yabancı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 6 yazar Hafıza-i Beşer sergisinden ilhamla 6 farklı öykü kaleme aldı. Onur Orhan imzası taşıyan Hüsn-ü Misal başlıklı ilk öykü, 13 Ocak Pazartesi günü Enstitü’nün blogunda yayımlandı.


Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), "Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler" sergisi kapsamında, bu kez edebiyat tutkunlarının ilgisini çekecek yeni bir projeye imza atıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile Can Yayınları’nın dijital dergisi Trendeki Yabancı iş birliğinde gerçekleştirilen projede 6 yazar, Hafıza-i Beşer sergisinden ilhamla 6 farklı öykü kaleme aldı.

Proje edebiyat meraklılarını; yazma ve okuma kültürünün forum, blog, web sitesi, sosyal medya gibi dijital platformlar üzerinden tartışıldığı ve hızlı bir biçimde şekil değiştirdiği 21. yüzyıldan, matbaanın henüz standardize olmadığı, nüshaların elle çoğaltıldığı Osmanlı Dönemi’ne doğru bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Osmanlı’nın yazın ve gündelik yaşam kültürüne dair birçok önemli ayrıntıyı ortaya koyan Hafıza-i Beşer sergisinden ilhamla hazırlanan projede; Onur Orhan, Berkan Şimşek, Hikmet Hükümenoğlu, Dilşad Çelebi, Fatma Nur Kaptanoğlu ve Emirhan Burak Aydın’ın hikâyelerine yer veriliyor.


Onur Orhan imzası taşıyan Hüsn-ü Misal başlıklı ilk öykü, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü blogu’ndan okunabilir. Altı hafta boyunca her Pazartesi günü Enstitü’nün blogunda yayına açılacak olan öyküler, 1 Şubat’tan itibaren Trendeki Yabancı dergisinde okurla buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
ElyazmalarıTrendeki YabancıCan Yayınlarıİstanbul Araştırmaları Enstitüsü
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