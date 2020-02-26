Mazlum Çimen 'Benim için söylenenler' albümü çıktı
Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen’in anılarımıza sinmiş şarkılarından oluşan “BENİM İÇİN SÖYLENENLER” proje albümü çıktı.
Albüm, Çimen’in sanat hayatı boyunca söylediği, onunla özdeşleşen türkülerin bir kısmı birbirinden değerli 18 sanatçı tarafından yorumlandı.
Çimen’s Müzik tarafından tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde 21 Şubat 2020 Cuma günü yerini alan MAZLUM ÇİMEN’DEN “BENİM İÇİN SÖYLENENLER” albümü 2 CD’den oluşuyor.
MAZLUM ÇİMEN’DEN “BENİM İÇİN SÖYLENENLER” ŞARKI LİSTESİ
1.CD
Yavaş Yavaş- Yıldız Tilbe
İstanbul’lum- Soner Sarıkabadayı
Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim- Orçun Sünear
Dilber- Halil Sezai
Feryad-ı İsyanım- Doğan Duru
Cahil Nadanla- Hayko Cepkin
Değil misin? - Jehan Barbur
Sokağın Tavanı Kadar- Edip Bülbül
İstek- Suavi
2.CD
Gittin Gideli- Feride Hilal Akın
Kuş Gazel- Teoman
Sev Beni Beni- Çamur
Çıksam Issız Dağlara- Ender Balkır
Bukağı- Haluk Levent
Başımın Belası- Eylem Aktaş
Gel Gönül- Emre Sertkaya
Bugün Nalanı Efkarım- Barabar
Kaçak Korku- Zuhal Olcay