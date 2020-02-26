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Mazlum Çimen 'Benim için söylenenler' albümü çıktı

Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen’in anılarımıza sinmiş şarkılarından oluşan “BENİM İÇİN SÖYLENENLER” proje albümü çıktı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:50
Mazlum Çimen 'Benim için söylenenler' albümü çıktı

Mazlum Çimen 'Benim için söylenenler' albümü çıktı

Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen’in anılarımıza sinmiş şarkılarından oluşan “BENİM İÇİN SÖYLENENLER” proje albümü çıktı.

Albüm, Çimen’in sanat hayatı boyunca söylediği, onunla özdeşleşen türkülerin bir kısmı birbirinden değerli 18 sanatçı tarafından yorumlandı.

Çimen’s Müzik tarafından tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde 21 Şubat 2020 Cuma günü yerini alan MAZLUM ÇİMEN’DEN “BENİM İÇİN SÖYLENENLER” albümü 2 CD’den oluşuyor.

MAZLUM ÇİMEN’DEN “BENİM İÇİN SÖYLENENLER” ŞARKI LİSTESİ

1.CD

Yavaş Yavaş- Yıldız Tilbe

İstanbul’lum- Soner Sarıkabadayı

Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim- Orçun Sünear

Dilber- Halil Sezai

Feryad-ı İsyanım- Doğan Duru

Cahil Nadanla- Hayko Cepkin

Değil misin? - Jehan Barbur

Sokağın Tavanı Kadar- Edip Bülbül

İstek- Suavi

2.CD

Gittin Gideli- Feride Hilal Akın

Kuş Gazel- Teoman

Sev Beni Beni- Çamur

Çıksam Issız Dağlara- Ender Balkır

Bukağı- Haluk Levent

Başımın Belası- Eylem Aktaş

Gel Gönül- Emre Sertkaya

Bugün Nalanı Efkarım- Barabar

Kaçak Korku- Zuhal Olcay

Anahtar Kelimeler:
MazlumMazlum çimen
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