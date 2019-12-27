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Mehmet Akif'in hayatı tiyatro oyunuyla anlatıldı

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Beyoğlu'nda vefatının 83'ncü yılında düzenlenen etkinliklerle anılıyor. 

27 Aralık 2019 Cuma 19:43
Mehmet Akif'in hayatı tiyatro oyunuyla anlatıldı

Mehmet Akif'in hayatı tiyatro oyunuyla anlatıldı

İstanbul Beyoğlu’nda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla “Gitme Ey Yolcu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Gençlere milli mücadele dönemini ve milli şairimizin hayatını anlatmak amacıyla düzenlenen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu’nda “Gitme Ey Yolcu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte Usta Sanatçı Ahmet Yenilmez’in yazıp oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Öğrencilere milli mücadele dönemini ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatmak amacıyla düzenlenen tiyatro oyununa; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte sahnelenen “Gitme Ey Yolcu” isimli tiyatro oyununda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verildi. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler oyun sonunda tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’i ayakta alkışladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da oyuncu Ahmet Yenilmez’e çiçek takdim etti. Program sonunda öğrencilere Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı kitabı hediye edildi.

VATANINA, MİLLETİNE VE BAYRAĞINA SAHİP ÇIKAN BİR GENÇTİK

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ben inanıyorum ki bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmamak üzere hepiniz bir sorumluluk üstlendiniz. Mehmet Akif’i anmak ve anlamak aslında Asım’ın nesli diye ifade ettiği sizi yani vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan bir gençtik. Kendi davası diye ifade ettiği bu gençliği Asım’ın nesli diye ifade etti. İstiklal Marşı’nın hangi cümleyle başladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İlk emri uygulayacak, okuyarak, uygulayarak, araştırarak çağın teknolojilerine ayak uyduracak ötesine geçecek. Gençlerimiz her türlü dijital teknolojiyi inovasyonun, yazılım kodlama olarak hepsini bilecek. Endüstri 4.0’ı bilirken ayağımızın bir ucunu Malazgirt’e dayayacak ve oradan tarihten, geçmişten ilham alarak Dünya’ya meydan okuyacağız” dedi.

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