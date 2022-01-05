

Mehmet Ali Alabora, Sami Sak rolülye BBC One'da



Türk sinemasının genç kuşak oyuncuları arasında yer alan Mehmet Ali Alabora'nın rol aldığı Four Lives adlı mini dizi BBC One TV'de yayınlanmaya başladı. Türkiye'de Yılan Hikayesi adlı dizide Memoli karakterini canlandıran Mehmet Ali Alabora bu kez bir polis soruşturmasını konu alan filmde Sami Sak karakterine hayat veriyor.

İngiltere'de ilk kez bir dizi film için kameralar karşısına geçen Mehmet Ali Alabora'nın rol aldığı film bu ülkede işlenen bir dizi cinayette polisin olaylara ön yargılı bakışı mercek altına alınmış. Sami Sak karakteri ile izleyenleri ile buluşan Mehmet Ali Alabora, sosyal medya hesabınan filmle ilgili şunları söyledi.

Bu projede yer almak benim için çok değerli idi. 2019 yılında çektiğimiz üç bölümlük bu mini dizi, polisin olaydaki hatalarını araştıran soruşturma devam ettiği için yayınlanmadı. Soruşturma Aralık ayında tamamlandı. — Memet Ali Alabora (@memetalialabora) January 3, 2022

BBC One'da yayınlanan film hakkında Episode Dergi'de şu bilgiler yer aldı;

Soruşturma, polisin hatalı ve sonraki cinayetlerin önlenebilir olduğunu ortaya koydu. Bu fazlası ile gerçek bir hikaye. Peşin hükümlerin ve ön yargıların nasıl trajik sonuçları olabileceğini çok hazin bir şekilde ortaya koyuyor. Bu gece, yarın ve takip eden gece @bbcone 'da. — Memet Ali Alabora (@memetalialabora) January 3, 2022

Gerçek bir hikayeden uyarlanan,ve’in arkasındaki ödüllü ekipve’in yeni suç dramasında,Stephen Port tarafından öldürülen dört genç kurbanın – Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth ve Jack Taylor’ın hikayeleriniaileleri ve arkadaşlarının bakış açısından anlatılarak hikayeye yeni bir perspektiften ışık tutulacak.

Stephen Port, Kasım 2016’da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dört ölümle ilgili soruşturma, jürinin Met Polisi’nin başarısızlıklarının Port’un son üç kurbanının ölümüne katkıda bulunduğuna karar vermesiyle geçen hafta sonuçlandı.

“Sami Sak” karakterine hayat verecek Memet Ali Alabora’nın da rol aldığı dizi, bir polis soruşturması karşısında kayıp oğullarına, kardeşlerine ve sevdiklerine ne olduğu hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için verilen mücadeleye odaklanıyor.

Üç bölümlük dizi BBC One’da 3 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle başladı ve 4 Ocak Salı ve 5 Ocak Çarşamba günleri devam edecek. Üç bölümün tamamı 3 Ocak Pazartesi günü saat 21:00’den itibaren BBC iPlayer’da izlenebiliyor.

Neil McKay tarafından yazılan Four Lives’ın yönetmenliğini David Blair, yapımcılığını Serena Cullen ve yürütücü yapımcılığını ITV Studios için Jeff Pope, BBC için Neil McKay ve Lucy Richer yapıyor.

Jeff Pope ve Neil McKay daha önce Shannon Matthews’un ortadan kaybolmasından etkilenen topluluğun hikayesini anlatan The Moorside’da da birlikte çalışmıştı; ikili suçun kendisine değil, olaylardan etkilenenlere odaklanan ve bu önemli haberlere yeni bir bakış açısı kazandıran ayrıntılı araştırmalara dayanan olgusal drama konusunda da bir üne sahip.