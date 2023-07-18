Melike Şahin'den 5 bin kişilik dev senfoni

Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konser serisi kapsamında sahnede Melike Şahin rüzgarı esti.

’nin bu sezon ilk Harbiye konserinde unutulmaz anlar yaşandı. Açıkhavayı dolduran binlerce hayranı şarkıları sanatçı ile birlikte seslendirerek dev bir senfoni yarattı.

Biletleri satışa çıktığı andan itibaren bir haftada tükenen konser için heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı muhteşem sesi ve sahne şovuyla dinleyicilerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.