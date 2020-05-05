Melike Şahin ve Hakan Taşıyan'dan sürpriz düet | Kilitli kapılar açılsa



Naif sesi ve büyüleyici yorumuyla kendi şarkılarını seslendiren alternatif müziğin başarılı ismi Melike Şahin ve arabesk müziğin güçlü yorumcularından Hakan Taşıyan’ın birlikte seslendirdikleri “Kilitli Kapılar Açılsa” şarkısı Sony Music etiketiyle yayımlanıyor.



Kendi tarzında hit şarkılara imza atan ve geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Geri Ver” isimli şarkı ve vüdeo klibiyle büyük beğeni toplayan Melike Şahin, bu kez sürpriz bir düetle karşımızda.

Sözleri Melike Şahin’e, bestesi Ahmet Ali Arslan’a ait şarkının düzenlemesinde de Melike Şahin, Ahmet Ali Arslan, Ozan Sarohan ve Ozan Kısaparmak’ın imzası bulunuyor.

VİDEO KLİBİ DE ŞARKIYLA AYNI ANDA KAYDEDİLDİ!..

Melike Şahin’in “Kilitli Kapılar Açılsa”yı yazmasının ardından, şarkıyı Hakan Taşıyan’la beraber söyleme fikri, kısa sürede gerçekleşen bir projeye dönüştü.

Ahmet Ali Arslan (gitar), Ozan Sarohan (buzuki) ve Ozan Kısaparmak’ın (bas gitar) imzası bulunan şarkı Erekli Tunç & Şenbakkal stüdyolarında kaydedildi.

Umudu hüznünde saklı olan “Kilitli Kapılar Açılsa”nın video klibi de, kayıt esnasında kaydedilen siyah beyaz performans görüntüleri eşliğinde yönetmen Melih Kun tarafından kliplendi. Şarkının kapak tasarımında ise Erdem Yıldız yaptı.

7 Mayıs Perşembe günü tüm müzik platformlarında

Melike Şahin feat. Hakan Taşıyan “Kilitli Kapılar Açılsa”yı dinleyebilir,

Youtube Melike Şahin VEVO kanalında da video klibini izleyebilirsiniz!..