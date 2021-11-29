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Mert Fırat | Okur okumaz kabul ettim

Film gösterimleri ve akademik programları devam eden 11. Uluslararası Suç ve Ceza Festivali'nde, film ekiplerinin katılımıyla düzenlenen 'Soru Cevap' etkinliği büyük ilgi görüyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 08:45
Mert Fırat | Okur okumaz kabul ettim

Mert Fırat: "Okur okumaz kabul ettim"

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden 'Bembeyaz-Pure White' filminin gösterimi 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 19.00'da Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Film gösteriminin ardından düzenlenen Q&A (Soru Cevap) etkinliğinde filmin yönetmeni Necip Çağhan Özdemir, başrol oyuncusu Mert Fırat, yapım ekibi ve diğer oyuncular izleyicinin sorularını cevapladı.

Mert Fırat: "Çağhan, heyecanının peşine düşmüş bir yönetmen"

Soru Cevap etkinliğinin moderatörü Muammer Brav'ın "bizim alışık olduğumuz Mert'in imgesinin çok dışında bir rolle karşımıza çıktın. Klasik anlamda starların hoşlanmadığı durum bu. Projeyi nasıl kabul ettin?" sorusuna oyuncu Mert Fırat "Okur okumaz kabul ettim. Heyecanının peşine düşmüş ve hikayesini başka türlü anlatmak isteyen yönetmen ve onun senaryosuyla karşılaşmak mutlu etti. O yüzden çabuk kabul ettim" dedi.



'Bembeyaz' 30 Kasım'da Kadıköy Sineması'nda

Bembeyaz filmi, 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 30 Kasım 2021 Salı günü saat 21.15' de Kadıköy Sineması'nda yeniden gösterime girecek. Film gösteriminin ardından film ekibi, yönetmen ve oyuncular, izleyicilerden gelen soruları yanıtlayacak.

BEMBEYAZ

PURE WHITE

DCP / Renkli / 97’

Türkçe, İngilizce altyazılı

Türkiye

Yönetmen

Necip Çağhan Özdemir

Oyuncular

Mert Fırat, Ece Çeşmioğlu, İnanç Konukçu, Rıza Akın, Kubilay Tunçer, Esra Ergün, Sarp Tanış, Gonca Küçükardalı, Erdem Kaynarca, Kamer Çelenk, Sencar Sağdıç, Koray Can Yanaşık, Aydın Yapıcı, Ece Ertez

Vural 30’lu yaşlarının ortalarında, ABD konsolosluğunun karşısında pasaport fotoğrafları çeken bir dükkânı kalp hastası babası İbrahim ile birlikte çekip çeviren, evli ve bir çocuk babası, dindar bir aileden gelen bir adamdır. Her fırsatta oğluna doğruyu ve iyiyi öğütleyen bu adamın herkesten sakladığı bir sırrı vardır: Aynı mahallede oturan Sonay ile ilişkisi. Bunalımda olan Sonay’dan öğrenmek üzere olduğu şey ise tüm hayatını bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirecektir.

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