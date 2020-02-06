Miyase Sertbarut'un yeni kitabı Yalancı Portakal yayında | Yalancı portakalın tadına varınca...

Miyase Sertbarut'un, hayal kurmanın zevkli, yalan kurgulamanın ise tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdiği duygusal romanı Yalancı Portakal, Berk Öztürk tarafından yenilenen resimleri ve gözden geçirilmiş baskısıyla tekrar raflara giriyor.

Evinden kilometrelerce uzakta, yeni bir yaşama uyum sağlamaya çalışan küçük Elif'in gözünden ve gönlünden geçenleri yazıya döken yazar, hayalle gerçeğin iç içe geçtiği ''masumane'' bir dünya resmediyor.

Yalanın bir kaçış mı yoksa bir kurtuluş mu olduğu üzerine düşündüren bu içtenlikli kitap, okurları acıyla tatlının bir arada sunulduğu doyumsuz bir hayal sofrasına buyur ediyor.



Mücbir sebeplerle halasının Sevdilli Köyü'ndeki evine gönderilen Elif'e hayat pek de adil davranmıyor gibi. Daha annesinin sevgisine doyamamışken, yaşadığı kenti, kardeşlerini, çok sevdiği dut ağacını geride bırakıp hiç bilmediği bir yere alışması bekleniyor. İhtiyacı olan anne şefkatini halasının kollarında ve yatalak babaannesinin gözlerinde arayan Elif, çok geçmeden teselliyi yalancı bir portakal ağacında buluyor. Şimdiye dek görüp yaşadığı yerlere hiç benzemeyen bu köye uyum sağlayabilmek için çocuk işi bir oyuna başvuran küçük kız, yalan söylemeye kendini fazlaca kaptırınca ister istemez yalancı bir cennetin kucağına düşüyor. Oysa nice tozpembe vaatle gözünü boyayan düş dünyası gerçekte onu tehlikeli sularda yüzdürmeye hazırlanıyor…

Çocukların dünyasında hayal ile yalanın kimi zaman birbirine karışabileceğine dikkat çeken Yalancı Portakal, yalan kapısının nelere yol açacağını sezdirmeyi de ihmal etmiyor.

Miyase Sertbarut bu kitabıyla bizleri, ruhumuzun derinliklerinde yeşeren yalancı portakalla yüzleşmeye çağırıyor.



Miyase Sertbarut kimdir?

1963 yılında Ceyhan'da doğdu. Keloğlan, Jules Verne, Orhan Kemal ve Karabaşlarıyla büyüdü. Okula giderken hep karnı ağrıyordu. Yani o öyle zannediyordu... Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi, yine karnı ağrıyordu. Öğretmenlik yaptı, karnının ağrısı geçmiyordu. Yazmaya radyo tiyatroları ile başladı. Öykü, roman, masal türlerinde yapıtlar verdi. Karnının ağrısı geçti. Kitapların bütün ağrılara iyi geldiğini düşünüyor. Yazarın Komşumuz Çok Acayip adlı romanı 2013 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı ödülünü almıştır. Sınavsız Hava Sahası adlı oyunu pek çok okulda sahnelenmektedir.

