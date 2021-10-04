Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri yarın başlıyor
Atölye Modern Çevrimiçi’nin sonbahar programı 5 Ekim’de günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri ile başlıyor. Seminerleri Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden veriyor.
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu
Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden
Katılımcılara, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunan programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.
Atölye Modern Çevrimiçi sonbahar programında ayrıca, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile Hikâye ve Roman Atölyesi, Mario Levi ile gerçekleşiyor. Program 13 Ekim tarihinde başlıyor.
Mario Levi
1 Aralık tarihinde başlayacak modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunan Sanat Yapıtlarının Gizleri seminerlerinde ise katılımcılara Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu rehberlik ediyor.
Atölye Modern Katılım belgesi
Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.