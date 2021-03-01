MODIRI Ensemble konseri CRR'de

MODIRI ENSEMBLE, 1 Mart Pazartesi akşamı saat:20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu YouTube kanalından yayınlanacak konserle müzikseverlerle buluşacak.

Şanda Tenor Laçin Modiri ve 1. kemanda Özgecan Günöz , 2. kemanda Hakan Güven, viyolada Aslı Beste Benian, viyolonselde Çağlayan Çetin, kontrbasta Deniz Yurdaul ve piyanoda Şef Batuğhan Uzgören ile Türkiye’de daha önce yapılmamış bir program ile konser verecek olan grup, 2 eserinde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Konser kaydı bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından bir hafta boyunca izlenebilecek.

Ottorino Respighi : il Tramonto,

Edward Elgar: salut d'amour op. 12

Ernest Chausson: Chanson perpétuelle op. 37

Gerald Finzi: Farewell to Arms - Op. 9