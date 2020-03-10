

Muammer Memiş'in 'Çataklar- Hayallerinin Peşinde' adlı kitabı çıktı

Kalitesi ve farklı tasarımıya film afişi tadında kapağıyla okurlarının dikkatini çeken kitabın mottosu bir hayli farklı. Yıllardır yazarlara Sosyal medya danışmanlığı ve kitap tanıtım konusunda yardımcı olan yazar Muammer Memiş, kitabın kapağında sosyal medyada bilinen isimlerin desteğini almış ve ortaya ilk baktığınız anda yüzünüzde kendiliğinden ortaya çıkıveren bir gülümseme kondurmayı başarmış.



“Çataklar- Hayallerinin Peşinde” bir arayışın kitabı; kaybedildiği için özlenen ama bulunacağından hiç umut kesilmeyenin arayışı. Güneşin sadece cildimizi değil ruhumuzu ısıttığı, yağmurun betona değil toprağa düştüğü, toprağın sadece tapulu arsa değil, üzerinde top oynanan, ilmekleri sökülmüş eski halıların serilip doyumsuz sohbetlerin edildiği kısaca yaşanan ve yaşatan mekanlar olduğu o zamanların özlemi ile yazılmış. Kitabın kahramanları gündelik hatta sıradan görünen maceralarında, insanın en yüce ve sıra dışı değerlerine ulaşıyor ve yazarın usta kalemiyle unutmaya yüz tutan; dostluk, güven samimiyet gibi duyguları okuyuculara da alabildiğince yaşatıyorlar.



Yeraltı edebiyatının ruhlara verdiği belki de vermeye çalıştığı kasvete, kendine Gökyüzü Edebiyatı diyen bu kitap, coşkuyla umutla ve mutlulukla cevap veriyor.

Yüzünüze güneşe, ruhunuzu umuda ve huzura dönebilmek için yaşadığımız çağda en ihtiyaç olan zamanda yanı başınızdaki kılavuzunuz olacak bir kitap.

Muammer Memiş Kimdir?

1996 Samsun doğumlu. İlkokula köyde başlamış, üç sene sonra İstanbul'a taşındığında nüfus cüzdanı olmadığı için ilkokula tekrar birinci sınıftan başlamak zorunda kalmış.

Böylece onbir sene ilkokul ve ortaokul süreci devam etmiş. Halen eğitimine devam ediyor ve hayatını idame ettirmek için bir tekstil firmasında çalışıyor, sosyal medya yönetimi ve yazar danışmanlığı yapıyor.

Hayali, yarım bıraktığı eğitimine devam etmek ve Türk Dili Ve Edebiyatı üzerinde uzmanlaşmak. Zor virajlardan geçtiği hayatını, bundan sonra hedeflerine adayarak, üreterek, yazarak, dü

şünerek ve düşündürerek geçirmek istiyor.

Bu kitabın bütün geliri Lösemili çocuklar ve sokakta kalan insanlar için bağışlanacaktır.

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