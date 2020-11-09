Mücbir Sebep” CRR’de Seyirciyle Buluştu

Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu’nun yeni sezondaki ilk özgün projesi olan "Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble" 4 Kasım Çarşamba ve 5 Kasım Perşembe akşamı seyirciyle buluştu.

Zeynep Tanbay'ın koreografisini yaptığı proje salgının hayatlarımıza getirdiği zorluklara dikkat çekiyor.

Borusan Kültür Sanat'ın 2013'teki Beethoven Festivali'ne yeni eser siparişiyle davet ettiği Zeynep Tanbay'ın "Symbiosis" adlı eserinden 4 bölüm olarak uyarlanan projede dansçılar Evrim Akyay, Suzan Alev, Nil Batırbaygil, Gizem Bilgen, Can Gökdoğan, Melih Kıraç, Serhat Kural ve Gül Yılmazer performans sergiledi.

Mücbir Sebep dans gösterisi, CRR’nin Aralık ayı programında iki kez daha sahnelenecek.