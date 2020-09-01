Murat Çalık | Beylikdüzü, fikirlerin özgürce konuşulduğu yerdir

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve bir hafta boyunca dopdolu etkinlik programıyla devam edecek olan Beylikdüzü 7. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 2.gününde Sahaf Söyleşileri ile başlayan etkinlikler Çardak Altı Sohbetleri ve gece mezatı ile devam etti. Bu yıl ki teması ‘Tazelenme’ olan Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gününde ‘Tazelenme ve Medya’ konuşuldu. Söyleşi sonrası konuklara çiçek takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’ne yakışır bir sohbetti. Fikirlerin özgürce konuşulmaya devam edeceği yerdir Beylikdüzü…” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla başlayan Beylikdüzü 7. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ikinci günü dopdolu geçti. Bu yıl pandemi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikler ikinci gününde Sahaf Söyleşileri ile başladı. Ümit Nar moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin ilk gün konukları olan Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz ‘Yeni Medya’ üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Bu yıl da oldukça yoğun ilgi ve katılım gören Duygu Demirdağ moderatörlüğünde ki Çardak Altı Sohbetleri’nin konukları ise Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz oldu. ‘Tazelenme ve Medya” konularının konuşulduğu söyleşide bugünün medyası da değerlendirildi. Saatler 21.15’i gösterdiğinde ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk defa Barış ve Sevgi kapsamında yapılan Gece Mezatı ile kitapseverler kütüphanelerine yeni kitaplar ekledi.

Sahaf Söyleşileri’nin İlk Gün Konusu ‘Yeni Medya’

Pandemi kurallarına uygun olarak sayıları azaltılan 27 sahaf ve plakçıyı kitapseverlerle buluşturan 4.Sahaf Festivali ise moderatörlüğünü Ümit Nar’ın yaptığı ‘Sahaf Söyleşileri’ ile başladı. Söyleşilerin ilk gün konukları Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz yeni medya kavramını ele aldı.

Sosyal mecraların, bilginin ve haber almanın demokratikleşmesi adına önemli olduğunu belirten Cengiz Özdemir, bilginin konvansiyonel sağlamasının yapılması gerektiğini de vurguladı. ‘Biz kâğıdın içine doğduk’ diyen Ozan Sağsöz ise, gelecek nesillerin artık kitaba ihtiyaç duymayacağını belirtirken podcast içeriklerin günümüzde ne denli öne çıktığını belirtti. Sahaf Festivali kapsamında aynı zamanda gece mezatı da gerçekleşti. Birbirinden önemli eserin farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkânı yakalayan kitapseverlerin açık artırma usulü ile kitaplara sahip olduğu etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katılım sağlayarak açık artırmayla kitap satın aldı.

Çalık, “Birbirimize nefes olacağız, tazeleneceğiz”

Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gününde açılış konuşması yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Uzun ve yorucu bir karantina sürecinin ardından, Beylikdüzü’nde bir ‘tazelenme hareketi’ başlattık. Evlerine sıkışan, ruhları daralan insanımız ve İstanbul’umuz için Beylikdüzü’nde nefes olma iddiasını ortaya koyduk. Bu nedenle bu yıl Çardak Altı Sohbetlerimiz de bu iddianın bir parçası olacak. Bu çardağın altında gerçekleştireceğimiz sohbetlerde de içinde bulunduğumuz bu ‘Yeni Dünya’da, kültür-sanattan beslenmeye, ekonomiden psikolojiye, nasıl tazelenebileceğimizi konuşacağız. Yeniden umudu, hayatı, özgürce nefes alıp vermeyi hatırlayacağız. Bu yıl Çardak Altı Sohbetleri’mizde işte bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Yüzümüzde maskeler ve aramızda mesafe olsa da, anlamlı fikir alışverişleri yapacağız. Birbirimize nefes olacağız, tazeleneceğiz. Bu zor günleri aşarak çok daha keyifli günlerde bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Çardak Altı Sohbetlerin İlk Konukları Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz

Duygu Demirdağ Moderatörlüğü’nde gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gün konukları ise tecrübeli gazeteciler Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz oldu. Türkiye’de günümüz medya ve gazeteciliğine dair gerçekleşen sohbette sosyal medya ve alternatif medyanın kullanımının yanı sıra gazeteciliğin değişimi konuşuldu. Program sonunda Başkan Mehmet Murat Çalık, “Çok keyifli bir sohbetti. Hayata dair daha emin adımlarla yol yürümemiz gerektiğini anladık. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesine de bu yakışır. Fikirlerin özgürce konuşulmaya devam edeceği yerdir Beylikdüzü…” diyerek konuklara çiçek ve plaket takdiminde bulundu.