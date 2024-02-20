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Murat Danacı | Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum

Kars Belediyesi'nin destekleriyle başlatılan tiyatro etkinlikleri kapsamında Murat Danacı'nın yönettiği 'Ocak' oyunu, hafta sonu Kars Kültür Merkezi'nde sahnelendi. 

20 Şubat 2024 Salı 20:06
Murat Danacı | Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum






Murat Danacı | Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum


Kars Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyunda öğretmen ve öğrencilerden oluşan amatör oyuncular izleyici karşısına çıktı. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Murat Danacı’nın yönetmenliğini üstlendiği 'Ocak' oyununda Cansu Can Erdağı, Ozan Kaya, Fatma Avcı, Turan Özer, Merve Beril Koskalan, Alikağan Çakır, Muhammed Ahmet Diktaş gibi amatör isimler rol aldı.

'Oyunları 10 bine yakın çocuk izledi'

Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Danacı, "Süreç dört ay önce başladı. Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu adında bir oluşum oldu. Öğrenciler iki oyun çıkardı. Sadece Kars merkezde değil, 10 ilçe de ve köylerde yer aldık. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş 10 bine yakın çocuk izledi oyunları... Kars hayatımda önemli bir deneyim oldu. Ciddi altyapısı olan bir şehir ama biraz unutulmuş. Valimizin direktifleriyle tekrar canlandırdık. Buradaki insanların hevesiyle tiyatro her tarafta yapılıyor. Ekibimizde 64 yaşında büyüklerimiz, üniversite öğrencisi ve ev hanımımızda da var. Kültürel ekip oluşturduk. Profesyonel kimse yok. Çok başarılılar. Aralarında 3-4 tanesi konservatuvara hazırlanıyor" dedi.

'Konforlu alanımdan çıktım'

Danacı, "Sizin için nasıl bir deneyim oldu ve size nasıl bir duygu kattı?" sorusuna, "Kendi hayatımla ilgili bir level daha atladığımı düşünüyorum. Türkiye'nin birçok yerinde tiyatro yaptım ama bu deneyimleri burada paylaşmak bambaşka bir şey... Bu topraklarda ilk defa hizmet ettiğimi düşünüyorum. Bunun verdiği manevi duygu bambaşka... Konforlu şekilde, sıcak kulisimde oturup tiyatro yapabilirdim.

Eski 25 derece köye gidip, tiyatro yapmayı hiçbir şeye değişmem. Birisine dokunuyorsam o da birisine dokunacaktır. İyilik bulaşıcı bir şeydir. Zor koşullarda, eksi 30 derece tiyatro yapabilmek konforlu alandan çıkmak gerektiriyor. Konforlu alanımdan çıktım. Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum" yanıtını verdi. 

'Amacımız kendi çocuğumuzu geliştirmek'

Uzun bir aradan sonra Kars Tiyatro Topluluğu'nu tekrardan kuran Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Murat'a teşekkür etmek istiyorum. Kars uzak diyorlar ama İstanbul'dan iki saat Ankara'dan 1.5 saat uzakta... Bu insanımızın sıcaklığa ne yapsak azdır. Sportif ve sanatsal faaliyetlere ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hizmet demek bina yapmak ve kamu kurumlara hizmet yapmak değildir sadece. Akıllara ve gönüllere dokunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonrada gönüllere ve akıllara dokunmaya devam edeceğiz. Devletimiz çok güçlü özel tiyatroya getirebilir ama bizim amacımız kendi çocuğumuzu geliştirmek" şeklinde konuştu.  

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Murat DanacıKarsTiyatroKars BelediyesiKars Tiyatro Topluluğu
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