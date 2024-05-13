Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu | Ah Şu Gençler”le Sahnede

Mustafa Kemal Kültür Merkezi''nde ücretsiz olarak izleyiciye sunulan oyun büyük beğeni topladı.

Senaryosu Turgut Özakman’a ait oyunun yönetmenliğini Ertuğrul Akkök yaptı. Bu yılki teması “umut” olan uluslararası bienalde Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu “Ah Şu Gençler” oyununda sevgiyi, Yunus Emre’nin “sevelim sevilelim” anlayışıyla sahneledi.

Gençlik sorunlarını irdeleyen müzikal, gençler ve yetişkinler arasındaki iletişim kopukluğuna ve bunların başta aile olmak üzere arkadaş, okul gibi çevrelere yansımasına ve sorunların çözümünde diyaloğun önemine dikkat çekiyor.