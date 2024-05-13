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Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu | Ah Şu Gençler”le Sahnede 

Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu, Uluslararası 7.İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapsamında “Ah Şu Gençler” isimli oyunu tiyatro severlerle buluşturdu.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:33
Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu | Ah Şu Gençler”le Sahnede 






Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu | Ah Şu Gençler”le Sahnede 

 

Mustafa Kemal Kültür Merkezi''nde ücretsiz olarak izleyiciye sunulan oyun büyük beğeni topladı.

Senaryosu Turgut Özakman’a ait oyunun yönetmenliğini Ertuğrul Akkök yaptı. Bu yılki teması “umut” olan uluslararası bienalde Musıki Eğitim Vakfı Gençlik TiyatrosuAh Şu Gençler” oyununda sevgiyi, Yunus Emre’nin “sevelim sevilelim” anlayışıyla sahneledi.

Gençlik sorunlarını irdeleyen müzikal, gençler ve yetişkinler arasındaki iletişim kopukluğuna ve bunların başta aile olmak üzere arkadaş, okul gibi çevrelere yansımasına ve sorunların çözümünde diyaloğun önemine dikkat çekiyor. 

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Musıki Eğitim VakfıAh Şu GençlerTiyatro
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