Müze Gazhane'de İstanbul Comics and Art Festival’i başlıyor

Karikatür ve Mizah Müzesi, uzun yıllar sonra mizahın Türkiye’deki hafıza yolculuğuyla şehre geri döndü! Müze Gazhane’nin tarihi yerleşkesindeki iki müzeden biri olan Karikatür ve Mizah Müzesi, “Çizerini Yaşatan Çizgiler” isimli kalıcı bir sergisi, yıl boyu düzenleyeceği geçici sergilerle geçmişten günümüze siyasal, toplumsal ve sosyo-kültürel hayatımızdan yansımaları çizgi sanatı üzerinden İstanbullularla buluşturarak; ustalarına da genç temsilcilerine de selam veriyor.

Uzun yıllardır unutulmuş Karikatür Müzesi’si geri dönüşünü bu yıl İstanbul Comics and Art Festival ile kutluyoruz. “Ötekiler” teması ile çizgi roman, karikatür, illustrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı atölye, sergi, söyleşi programlarıyla 16-17 Ekim’de MüzeGazhane’de ve şehrin duvarlarında ziyaretçileri iler buluşacak.

Festivalin teması “Ötekiler”

Beşinci yılın temasını “Ötekiler” olarak belirleyen festival, bu ana başlık üzerinden çizgi romanda, animasyonda, karikatür ve illüstrasyonda mutant, canavar, robot, cyborg gibi insan dışı/üstü, farklılıkları nedeniyle norm dışı kabul edilen tüm canlılara ve birer ‘’öteki’’ olarak onların hikayelerine odaklanıyor.

Çizgi sanatlarına dair zengin bir program

Çizgi sanatı dünyasından çok sayıda sanatçıyı, birbirinden renkli etkinliklerle ağırlayacak olan Müze Gazhane: İstanbul Comics and Art Festival; çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı gibi farklı yaratıcı alanları 16-17 Ekim tarihlerinde Müze Gazhane’ye taşıyacak.

İki gün boyunca atölyeler, söyleşiler, sergiler ve çeşitli performanslarla sanatın ruhunu kamusal alanın dinamizmiyle buluşturacak festivalin finali ise “In Hoodies” konseriyle yapılacak. Kapanış konserine katılım herkese açık ve ücretsizdir.