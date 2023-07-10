Müze Gazhane'de İyi Gelen Sohbetler Buluşması



İnsan ilişkileri hayatın önemli bir parçası ve mutlu, sağlıklı ilişkiler sürdürebilmek hem özel hem de günlük hayatın en büyük gereksinimlerinden. Sağlıklı ilişkilerin sürdürülebilmesi için etkili stratejileri bilmek ve bu konuda emek harcamak gerekiyor.

5 yıldır birçok farklı mecra üzerinden ilişkiler hakkında içerikler paylaşan Yakın İlişkiler Platformu Kurucusu ve Direktörü Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, “Sağlıklı İlişkiler Sürdürmek” temasıyla Müze Gazhane’de dinleyicilerle buluşuyor. Sürenkök, 13 Temmuz Perşembe saat 20:30’da başlayacak etkinlikte, sağlıklı ilişkilerin sürdürülmesiyle ilgili ipuçları verip insanların mutlu bir partnerlikte başarılı olmalarına yardımcı olacak öneriler paylaşacak.

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte, oturma kapasitesi sınırlıdır.

Tarih: 13 Temmuz 2023, Perşembe

Saat: 20:30 – Q Deck

Adres: Müze Gazhane - Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cd. No:125, 34722 Kadıköy/İstanbul

