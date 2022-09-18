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Müze Gazhane yeni sezona hızlı başlıyor

İstanbul’un çok yönlü kültür alanı ve ‘yaratıcı mekanı’ Müze Gazhane, yeni sezonu dopdolu programlarla açıyor.

18 Eylül 2022 Pazar 14:40
Müze Gazhane yeni sezona hızlı başlıyor

Müze Gazhane yeni sezona hızlı başlıyor


Hafızalarda yer edinecek ücretsiz etkinlik serileri başlıyor. Konserler,   stand up gösterileri, söyleşiler,   tiyatro oyunları, festivaller ve daha çok fazlası Müze Gazhane’nin yeni sezonunda İstanbulluları bekliyor.

Şehre yaydığı enerjisi, çok amaçlı kullanım alanları, her kesime hitap eden etkinlikleriyle yaşamın tam içinde, aktif bir kamusal alan olarak hizmet veren Müze Gazhane, yeni sezona dopdolu bir etkinlik programıyla başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’nin organizasyonlarında farklı tarzlardaki sanatçıları, müzikseverlerle buluşturan konserler düzenlenecek. Çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri yapılacak. Hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri gerçekleşecek.  Stand up gösterilerinde kahkaha eksilmeyecek. Tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler; tiyatro oyunları, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası sezon boyunca Müze Gazhane’de olacak.

‘HAVA KARARINCA’ KONSER BAŞLIYOR

Tarihin dokusunun mum ışığıyla aydınlandığı ikonik konser serisi Hava Kararınca, her çarşamba Müze Gazhane’de olacak. Geçtiğimiz sezon Büyük Ev Ablukada, Pentagram, Mercan Dede, Dilek Türkan gibi sevilen sanatçıları ücretsiz konserlerle dinleyicilerle buluşturan Hava Kararınca sahnesi, sezon boyunca sürpriz isimlerle devam edecek. 

Program:

28 Eylül Çarşamba, 20.00 | Müjver

EŞSİZ PERFORMANSLAR

Farklı müzik türlerinin her hafta farklı enstrümanlarla performe edileceği yeni ücretsiz konser serisi Endüstrimantal, müziğin ve mimarinin etkileyici uyumuna ev sahipliği yapacak.

Program:

23 Eylül Cuma, 20.00 | Meriç Dönük 

30 Eylül Cuma, 20.00 | Salih Korkut Peker

‘GÜLMEK YAKIŞIR’

Mizah dünyasının sevilen isimleri, güldürürken düşündüren stand up performansları ile Müze Gazhane’ye geliyor. Geçtiğimiz sezon Lesli, TuzBiber Stand Up, Kaan Sezyum, Deniz Göktaş ve Yasemin Şefik gibi mizahın sevilen isimlerinin yer aldığı Gülmek Yakışır, yeni sezonda da ücretsiz olarak değerli performansları seyircilerle buluşturacak.

Program:

18 Eylül Pazar, 20.30 | Doğu Demirkol 

2 Ekim Pazar, 18.00 | Mustafa Sağır 

YERİN ALTINDA

Otopark alanının alternatif bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında konser serisi, ekim ayı itibarıyla güncel müzik sahnesinin beğenilen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Jakuzi, Korhan Futacı, Kamufle, Soft Analog gibi isimlerle geçtiğimiz sezonu kapatan Yerin Altında, çok yakında yeni takvimiyle ücretsiz olarak müzikseverlerin karşısında olacak.

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