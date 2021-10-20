Müze Kiti Projesi’nin Beşinci Durağı: Troya!

Komet Kültür ve Sanat Projeleri tarafından 2019 yılında başlatılan Müze Kiti Projesi’nin beşincisi olan Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti eğitim kitleri öğretmenler ve öğrencilerle, türünün ilk örneği olan ziyaretçi kiti de ziyaretçilerle buluşmaya hazır!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Troya Müzesi’nin katkıları, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Troya Kültür Derneği işbirliği ile Komet Kültür ve Sanat Projeleri tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi Müze Kitleri Troya’daki arkeolojik kazıların 150. yılında her yaştan ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Troya Müzesi ve Ören Yeri’nde Öğretmen Eğitimleri Gerçekleştirildi!

Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti Projesi, 16-17 Ekim 2021’de Troya Müzesi ve Ören Yeri’nde gerçekleştirilen iki günlük öğretmen eğitimleriyle hayata geçti. Eğitimlerde projenin içerik ve eğitim küratörleri, öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim kitinin nasıl kullanılacağına dair teorik ve pratik bilgileri öğretmenlerle paylaştılar. Öğretmenler eğitim kitlerinin üç temel aşamasını oluşturan Müze Deneyimi Öncesi, Müze Deneyimi ve Müze Deneyimi Sonrası’na dair bilgi, etkinlik ve oyunları yakından inceleme ve uygulama fırsatı buldular. Öğretmenler ayrıca kitleri kullanmaya başladıklarında troyamuzekiti.com ve muzekiti.com sitelerindeki içeriklerden diledikleri zaman faydalanarak derslerini zenginleştirebilecekler.

Müze Kiti Projesi’nin eğitim kitleri 2019 yılından bu yana onbinlerce öğretmene ve öğrenciye ulaştı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden Türkiye’nin 81 ilindeki tüm öğretmen ve öğrencilerin erişimine açıldı. Troya Müzesi Müze Kitleri Projesi kapsamında yüz yüze eğitim alan 200 öğretmen daha öğrencileriyle birlikte müze kitlerini kullanmaya başlayacak. Uzaktan eğitim kurgusunun ardından eğitim ve içerikler dijital formatta tüm öğretmenlerin erişimine hazır hâle gelecek.

Müze Kiti Projesi’nin İlk Ziyaretçi Kiti Troya için Hazırlandı!

Müze Kiti Projesi, Topkapı Sarayı (2019), Pera Müzesi (2020), Anadolu Medeniyetleri Müzesi (2021) ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Göbeklitepe Ören Yeri (2021) için hazırlanan kitlerin ardından Troya Müzesi Müze Kitleri Projesi (2021) ile bir ilki gerçekleştiriyor. Öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim kitinin yanı sıra ilk kez bu projede Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış bir ziyaretçi kiti de kullanıcılara sunuluyor.

Ziyaretçileri Troya’nın 5000 yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan bu kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlanmış bilgi ve eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile meraklısına eşsiz bir deneyim sunmak üzere hazırlandı. Projeye her yıl farklı şehirlerdeki müze ve kültürel miras alanlarının katılması planlanıyor.