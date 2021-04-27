Müzikal | Batı Yakasının Hikayesi | İlk fragman yayınlandı

Pulitzer Ödülü sahibi Tony Kushner'ın senaryosundan Oscar ödüllü Steven Spielberg'ün yönettiği “Batı Yakasının Hikayesi”, 1957 New York City'deki şiddetli rekabetlerin ve genç aşkların klasik öyküsünü anlatıyor. Filmde, sevilen yıldızlar Ansel Elgort (Tony); Rachel Zegler (María); Ariana DeBose (Anita); David Alvarez (Bernardo); Mike Faist (Riff); Josh Andrés Rivera (Chino); Ana Isabelle (Rosalia); Corey Stoll (Teğmen Schrank); Brian d'Arcy James (Memur Krupke); ve Rita Moreno (Tony'nin çalıştığı köşe mağazasının sahibi Valentina olarak) yer alıyor.. Academy, Emmy, GRAMMY, Tony ve Peabody Ödülleri'ne layık görülen üç sanatçıdan biri olan Moreno, aynı zamanda filmin yönetici yapımcılarından biri olarak da filmde yer alıyor.

Broadway ve Hollywood'un en iyilerini bir araya getiren filmin yaratıcı ekibinde, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Kushner; filmdeki müzikal anların koreografisini yapan Tony Award ödüllü Justin Peck; ünlü Los Angeles Filarmoni Orkestrası ve ikonik bestenin kaydını yöneten GRAMMY Award sahibi Gustavo Dudamel; müzikleri düzenleyen Akademi Ödülü adayı besteci ve orkestra şefi David Newman (“Anastasia”); Tony Award ödüllü besteci Jeanine Tesori (“Fun Home,” “Thoroughly Modern Millie”), kadroyu vokallerde yöneten ve Grammy adayı müzik süpervizörü Matt Sullivan ("Güzel ve Çirkin", "Chicago"), filmin yürütücü müzik yapımcısı olarak görev yaptı.

Filmin yapımcıları Spielberg, Oscar adayı yapımcı Kristie Macosko Krieger ve Tony Award ödüllü yapımcı Kevin McCollum.

Arthur Laurents'ın kitabı, Leonard Bernstein'ın müziği, Stephen Sondheim'ın sözleri ve Jerome Robbins'in konsept, yönetmenlik ve koreografisi ile “Batı Yakasının Hikayesi” 1957'deki orijinal Broadway gösterisinden beyazperdeye uyarlandı.

Batı Yakasının Hikayesi, 10 Aralık 2021'de sinemalarda...