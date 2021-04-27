Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Müzikal | Batı Yakasının Hikayesi | İlk fragman yayınlandı

The Walt Disney Company, Academy Ödüllü yönetmen Steven Spielberg'ün müzikal “Batı Yakasının Hikayesi” nin yeni film uyarlamasının ilk fragmanını bugün yayınladı.

27 Nisan 2021 Salı 21:01
Müzikal | Batı Yakasının Hikayesi | İlk fragman yayınlandı

Müzikal | Batı Yakasının Hikayesi | İlk fragman yayınlandı

Pulitzer Ödülü sahibi Tony Kushner'ın senaryosundan Oscar ödüllü Steven Spielberg'ün yönettiği “Batı Yakasının Hikayesi”, 1957 New York City'deki şiddetli rekabetlerin ve genç aşkların klasik öyküsünü anlatıyor. Filmde, sevilen yıldızlar Ansel Elgort (Tony); Rachel Zegler (María); Ariana DeBose (Anita); David Alvarez (Bernardo); Mike Faist (Riff); Josh Andrés Rivera (Chino); Ana Isabelle (Rosalia); Corey Stoll (Teğmen Schrank); Brian d'Arcy James (Memur Krupke); ve Rita Moreno (Tony'nin çalıştığı köşe mağazasının sahibi Valentina olarak) yer alıyor.. Academy, Emmy, GRAMMY, Tony ve Peabody Ödülleri'ne layık görülen üç sanatçıdan biri olan Moreno, aynı zamanda filmin yönetici yapımcılarından biri olarak da filmde yer alıyor.

Broadway ve Hollywood'un en iyilerini bir araya getiren filmin yaratıcı ekibinde, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Kushner; filmdeki müzikal anların koreografisini yapan Tony Award ödüllü Justin Peck; ünlü Los Angeles Filarmoni Orkestrası ve ikonik bestenin kaydını yöneten GRAMMY Award sahibi Gustavo Dudamel; müzikleri düzenleyen Akademi Ödülü adayı besteci ve orkestra şefi David Newman (“Anastasia”); Tony Award ödüllü besteci Jeanine Tesori (“Fun Home,” “Thoroughly Modern Millie”), kadroyu vokallerde yöneten ve Grammy adayı müzik süpervizörü Matt Sullivan ("Güzel ve Çirkin", "Chicago"), filmin yürütücü müzik yapımcısı olarak görev yaptı.

Filmin yapımcıları Spielberg, Oscar adayı yapımcı Kristie Macosko Krieger ve Tony Award ödüllü yapımcı Kevin McCollum.

Arthur Laurents'ın kitabı, Leonard Bernstein'ın müziği, Stephen Sondheim'ın sözleri ve Jerome Robbins'in konsept, yönetmenlik ve koreografisi ile “Batı Yakasının Hikayesi” 1957'deki orijinal Broadway gösterisinden beyazperdeye uyarlandı.

Batı Yakasının Hikayesi, 10 Aralık 2021'de sinemalarda...

Anahtar Kelimeler:
MüzikalBatı Yakasının HikayesiFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Modern | Fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı üzerine söyleşi
İstanbul Modern | Fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı üzerine söyleşi
Ali Polat, kitapları ile insanlara ışık tutuyor
Ali Polat, kitapları ile insanlara ışık tutuyor
Rumların bile aklına gelmemişti | TRT iftiharla sundu
Rumların bile aklına gelmemişti | TRT iftiharla sundu
İstanbul Modern | Kodlanan Bedenler atölyesi
İstanbul Modern | Kodlanan Bedenler atölyesi
Çocuk koroları Candan Erçetin’le 23 Nisan için söyledi
Çocuk koroları Candan Erçetin’le 23 Nisan için söyledi
Orhan Çelik'in Şapka Devrimi sergisi Gama Gallery'de açıldı
Orhan Çelik'in Şapka Devrimi sergisi Gama Gallery'de açıldı
Hafızayı güçlendiren 9 beslenme önerisi | Pandemide unutkanlığımız arttı
Hafızayı güçlendiren 9 beslenme önerisi | Pandemide unutkanlığımız arttı
Türk Tiyatrosu'nun acı günü | Erol Demiröz hayatını kaybetti
Türk Tiyatrosu'nun acı günü | Erol Demiröz hayatını kaybetti
İstanbul Modern | Sanatla Büyüyen Ağacım
İstanbul Modern | Sanatla Büyüyen Ağacım
Akif Manaf'tan bilinç üzerine çarpıcı açıklamalar
Akif Manaf'tan bilinç üzerine çarpıcı açıklamalar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim