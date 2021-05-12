NASA Astronotu 'Uzay'ın en iyi şarkılarını seçiyor



Deneyimli uzay adamı Deneyimli uzay adamı 23 Nisan'da, Alpha adlı altı aylık bir görev için SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere havalandı.

Pesquet, tüm uzay deneyimini sosyal medyada sık sık twit atarak takipçileriyle paylaşıyor. Astronot ayrıca, Fransız Fip Radyosu ile işbirliğiyle yeni Alpha görevi süresince her gün bir şarkıyı paylaşacağını ve #songs4space çalma listesini oluşturacağını duyurdu. İlk tercihi, Deezer'da paylaştığı Creedence Clearwater Revival'dan Ramble Tamble idi. "Şarkı, ISS'deki bu yeni göreve başlamakiçin mükemmel" diyor.

Deezer Hakkında

Pesquet’in çalma listesini Deezer’da takip ederek uzay şarkılarını favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Deezer, dünya çapında 73 milyon müzik parçasını aylık 16 milyon aktif kullanıcıya ulaştırıyor. Tüm dünyada 180’den fazla ülkede bulunan Deezer, herhangi bir cihazdan dünyanın en büyük ve en çok çeşitliliğe sahip müzik kataloglarına erişim imkânı sunuyor.

Deezer, beğendiğiniz eski şarkılar ile yeni şarkı önerilerinin sürekli değişen bir akışta sunulduğu eşsiz bir özellik olan Flow’a sahip tek müzik yayın servisidir. Sezgisel, tescilli bir algoritmanın yanı sıra ve müziksever editörler tarafından oluşturulan Flow listeleriniz, tüm müziklerinizi size özel taze keşiflerle arka arkaya dinleyebileceğiniz tek yerdir. Deezer, akıllı telefon, tablet, PC, dizüstü bilgisayar, ev ses sistemi, bağlantılı araç ya da akıllı TV gibi sevdiğiniz cihazlarda kullanılabilir. 2007’den bu yana müzik yayın servisi veren Deezer’ın, merkezinin bulunduğu Paris’in yanı sıra Sao Paulo, Berlin, Londra, Miami, Dubai ve dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunuyor. Deezer, iPhone, iPad, Android ve Windows cihazlarından veya deezer.com web adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.