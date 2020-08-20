National Geographic Su Sorununa Ünlü İsimlerle Dikkat Çekiyor

National Geographic dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de yaşanan su sorununa Afra Saraçoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Oktay, Gözde Mutluer, Kaan Urgancıoğlu, Kadir Doğulu, Mehmet Turgut, Pınar Deniz ve Selin Şekerci’nin yer aldığı bir sosyal sorumluluk spotu ve “Suyumuzu Koru, Geleceğimizi Koru” çağrısıyla dikkat çekiyor.

İçerikleri ve yapımlarıyla gezegenimizin doğal kaynaklarına odaklanan ve özellikle son yıllarda yaşanan sorunlar ekseninde çabalarını derinleştiren National Geographic, tüm dünyayı etkisi altına alan su sorununa ve azalan veya zarar gören su kaynaklarına dikkat çekmek için çalışmalarına devam ediyor.

National Geographic, şimdi de yaşamsal öneme sahip su kaynaklarının hızla değişen doğal dengesi sebebiyle azaldığını vurgulamak için ünlü isimlerle bir araya gelerek bir sosyal sorumluluk spotu hazırladı. Ünlü isimler videoda, Türkiye’de yaşanan su sorunundan ve su kaynaklarının ne kadar kısıtlı olduğundan bahsederken “Suyumuzu Koru, Geleceğimizi Koru” çağrısı yapıyor.

Çalışmaya destek verenler arasında Afra Saraçoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Oktay, Gözde Mutluer, Kaan Urgancıoğlu, Kadir Doğulu, Mehmet Turgut, Pınar Deniz ve Selin Şekerci gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Çalışma National Geographic ekranlarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.