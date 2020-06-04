National Geographic’ten Yeni Belgesel | Mumya Krallığı



Dünyanın en eski piramitlerinin gölgesinde keşfedilen bir mezar kompleksi üzerinde çalışmalar yapan arkeologlar, bu keşfin ardındaki gizemleri araştırıyor ve daha önce hiç bilinmeyen, üstü sırlarla örtülü gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Belgeselin ilk bölümünde Eski Mısır nekropolü Sakkara'nın içinde Dr. Ramadan Hussein ve ekibi eşsiz bir mezar kompleksini ortaya çıkarmak için çalışıyor. İpuçların izini sürerek tarihi gerçekleri ekrana taşıyan “Mumya Krallığı” National Geographic ekranlarına geliyor.

“Mumya Krallığı” ilk bölümüyle 3 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.!

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.