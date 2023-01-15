Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nazım Hikmet 121 yaşında | Mavi Gözlü Dev Tarabya'da anıldı

Dünya şairi Nâzım Hikmet’in 121. doğum günü her sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye’den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya’da kutlandı. Büyük usta için boğaza karanfiller bırakıldı. Sevenlerinin katıldığı etkinlik, Beyaz Martı Teknesi’nde Grup Yol’a Düş’ün şiir ve müzik dinletisinin ardından son buldu.

15 Ocak 2023 Pazar 13:34
Nazım Hikmet 121 yaşında | Mavi Gözlü Dev Tarabya'da anıldı

Nazım Hikmet 121 yaşında | Mavi Gözlü Dev Tarabya'da anıldı


Türk şiirinin kilometre taşlarından 'Mavi Gözlü Dev' Nâzım Hikmet, bugün 121. yaşında. Sarıyer Belediyesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından memleketinden ayrıldığı Tarabya rıhtımında düzenlenen anma etkinliğinde usta şair için denize karanfiller bırakıldı, ardından Nâzım sevdalıları Beyaz Martı Teknesi ile boğaza açıldı.

Grup Yol’a Düş, müzikleri ve şiir dinletilerini usta şair için seslendirdi.  Hep bir ağızdan dile getirilen Nâzım Hikmet şiirleri ve besteleriyle yolculuğa çıkanlara anılarla dolu bir gezinti sunuldu. Programa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ne mutlu bize ki Nâzım Hikmetimiz var”

Programın açılış konuşmasını yapan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Zeynep Oral; “Nâzım Hikmet; en yüce, en büyük, en değerli ve hala bugün en çok okunan şair. Her yıl Nâzım’ı burada ayrıldığı yerde, denize karanfiller bırakarak anıyoruz” diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti; “Nâzım Hikmet bizim için bir bütündür. Nâzım’ı anlamanın en güzel yolu tüm eserlerini okumaktır. Onun komünist kişiliği, kimliği, vatanseverliği, daha iyi eşit ve sömürüsüz bir dünya için yanıp tutuşması, aşkları, tutkuları, zaafları ve yüceliği bir bütündür. O bireysel duyguyu toplumsal bilinçle bütünledi. Çok sevdiğim bir sözü var hele ki şu günlerde hepimizin çok iyi hatırlaması gerekiyor; ‘Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta.' Ne mutlu bize ki Nâzım Hikmet'imiz var."

 “Nâzım Hikmet ve Pablo Neruda Burada Buluşacak”

Nâzım Hikmet’in ‘Bugün Pazar’ şiiriyle konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şöyle konuştu; “Nâzım’ın bu memleketten gitmesine sebep olan düşünce bugün onun şiirleriyle yaşama tutunmaya çalışıyor ama olmuyor. Var olan umudu kaybetmemek, yenilerini yaratmak ve daha da uzaklar için umut gerekir. Umutsuz bu iş olmaz. Yaşamda ne yaparsan yap aşk ile yap demiş büyüklerimiz. Nâzım baba yıllar önce buradan ayrıldı. Bir gün Nâzım Hikmet ve Pablo Neruda’nın bir bankta burada buluşmasını sağlayacağız.”

“Hep Vardı, Bugün de Var”

Etkinliğe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise; “Önüne yerleştirilen sıfatların da önüne hiç düşünmeden rahatlıkla çok çok ifadesini yerleştirebilirsiniz. Nâzım Ustada böyle sanatçılardan biriydi. Çok çok iyi bir vatansever, çok çok iyi bir sevgili… Böyle uzar gider. İyi ki doğmuşsun Nâzım usta. Mahkeme çıkışında Nâzım şiiri okuduğum için ekstradan aldığım 9 ay benim şeref hanemde hayatım boyunca yazılı olacaktır. Nâzım usta ve onun gibiler olmasaydı bizler bugün esaretin karşısında cesaretimizi bu derece güçlü sağlayamazdık. Hep vardı, bugün de var. İnsanlık tarihi olduğu sürece de hep var olacak” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
NazımNazım Hikmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haliç'ten sanat rotası
Haliç'ten sanat rotası
İstanbul Modern’in yeni binası “Görülmesi gereken”ler listesinde
İstanbul Modern’in yeni binası “Görülmesi gereken”ler listesinde
Borusan Sanat Yeni Yıla Merhaba Diyor!
Borusan Sanat Yeni Yıla Merhaba Diyor!
CRR’de Yenikapı’dan kadim sesler
CRR’de Yenikapı’dan kadim sesler
Cemal Süreya, Maltepe’de anılacak
Cemal Süreya, Maltepe’de anılacak
Genç Alman Sineması Sinematek'de
Genç Alman Sineması Sinematek'de
İETT Barış Manço için yollarda
İETT Barış Manço için yollarda
Sultan Mehmed'in rüyası bu Kubbe'de
Sultan Mehmed'in rüyası bu Kubbe'de
Tarihi, kültürü ve sanatı ile Şuşa
Tarihi, kültürü ve sanatı ile Şuşa
Türk Dünyası Başkentliği muhteşem bir törenle Şuşa’ya devredildi
Türk Dünyası Başkentliği muhteşem bir törenle Şuşa’ya devredildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim