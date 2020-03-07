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Nevhiz’den “Varlığımın Garip Şarkısı”

Nevhiz Tanyeli, “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı retrospektif sergisi ile İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde izleyicileriyle buluşuyor.

07 Mart 2020 Cumartesi 09:01
Nevhiz’den “Varlığımın Garip Şarkısı”

Nevhiz’in retrospektif sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde

Resimleriyle yaşamın çok boyutluluğunu anlatan, figüratif resmin sıra dışı isimlerinden Nevhiz, “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı retrospektif sergisi ile İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde izleyicileriyle buluşuyor. Nevhiz’in yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan sergi Kibele Sanat Galerisi’nde 12 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Yaşamı farklı açılardan ele alarak kendine özgü kurguladığı görsel diliyle bireyin ve toplumun içinden geçtiği evreleri tuvalleri aracılığıyla yansıtan sanatçı, yapıtlarında insanı dünyanın güncel sorunlarıyla buluşturan özgür bir yaklaşım sergiliyor. Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan resim dersleri alan, 30 yaşında Paris’e eğitim almaya giderek dönemin usta ressamlarının çalışmalarını gözlemleme fırsatı bulan Nevhiz, “Sanat trajik, komik, umarsız, bir o kadar da umut verici, güzel ve çirkin olan yaşamdan doğuyor. Resim yaparak yaşamın çelişkilerine, çok boyutluluğuna, dinginliğine akıl erdirmeye çalışıyorum” diyor.

Sanat yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında 27 kişisel, 115 karma sergiye imza atan Nevhiz, akademisyen kimliğiyle de geleceğin sanatçılarını yetiştirdi. 2003 yılında “Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü”ne, 2014 yılında ise “Tüyap Fuarı Onur Ödülü”ne layık görülen Nevhiz’in retrospektif sergisi “Varlığımın Garip Şarkısı” 12 Nisan’a kadar Kibele Sanat Galerisi’nde ziyarete açıktır.

Nevhiz Tanyeli kimdir?

Nevhiz Tanyeli, 1941 yılında Edirne’de doğdu. 1965 yılında, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. Akademi yıllarında Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde eğitim aldı. 1971 yılında, Akademi ve üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmeyi amaçlayan 1416 sayılı yasa çerçevesinde Paris’e gitti. École Nationale Supérieure’de, Plastik Sanatlar Resim Okulu’nda Gustave Singier (Resim) ve A. Haddad (Litografi); Uygulamalı Sanatlar Okulu’nda R. Gireux (Vitray); Académie Goetz’de ise Richard Licata (Gravür) atölyelerinde çalıştı. Resim alanındaki incelemelerini Fransa, İngiltere ve İspanya’daki müze ve sanat galerilerinde sürdürdü. Goya üzerine araştırmalar yaptı. 1978 yılında, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde görev aldı. Bu kurumun

daha sonra Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak Atatürk Eğitim Fakültesi’ne dönüşmesiyle birlikte Resim Ana Sanat Dalı’nda, 1983-84 öğretim döneminde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalıştı. 1984-85 öğretim döneminde yeniden Atatürk Eğitim Fakültesi’ne atandı. 1997 yılına dek burada Ana Sanat Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Yurt dışındaki ilk kişisel sergisini Paris’te Fernand Léger Sanat Galerisi’nde açtı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlilik Programı kapsamında 2 dönem boyunca “Sanatsal İletişim” dersi verdi. 1997 yılında, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Profesör unvanıyla çalışmaya başladı. 1999 yılına dek üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Resim Bölümü Başkanı ve Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) Müdürü olarak görev yaptı. Sanatçının retrospektif sergisi “Kışkırtı Ressamı: Nevhiz Tanyeli” başlığı altında 15 Ocak-1 Mart 2003 tarihleri arasında Amelie Edgü’nün direktörlüğündeki İstanbul Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. 2013 yılında Sedat Simavi, 2014 yılında ise TÜYAP ARTİST Sanatçı Onur ödüllerine aldı.

Anahtar Kelimeler:
NevhizNevhiz Tanyeli
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