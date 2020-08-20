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Nil'de ölüm |Agatha Christie romanı film oldu

Agatha Christie'nin 1937 tarihli romanından uyarlanan "Nil’de Ölüm", Kenneth Branagh tarafından yönetilen, takıntılı aşkla tetiklenen duygusal kaos ve ölümcül sonuçları hakkında cüretkâr bir gizem-korku filmi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:18
Nil'de ölüm |Agatha Christie romanı film oldu

NİL’DE ÖLÜM

Tür: Gizem-Korku

Oyuncular: Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Letitia Wright

Yönetmen:

NİL’DE ÖLÜM

Tür: Gizem-Korku

Oyuncular: Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Letitia Wright

Yönetmen: Kenneth Branagh

Senarist: Michael Green

Uyarlandığı Romanın Yazarı: Agatha Christie

Yapımcılar: Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a., Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kevin J, Walsh

İdari Yapımcılar: Matthew Jenkins, James Prichard, Matthew Prichard

Agatha Christie'nin 1937 tarihli romanından uyarlanan "Nil’de Ölüm", Kenneth Branagh tarafından yönetilen, takıntılı aşkla tetiklenen duygusal kaos ve ölümcül sonuçları hakkında cüretkâr bir gizem-korku filmi.

Belçikalı dedektif Hercule Poirot’un göz alıcı nehir vapurunda geçen Mısır tatili, mükemmel görünen bir çiftin huzurlu balayı trajik bir şekilde yarıda kesilince korkunç bir katil arayışına dönüşür. Uçsuz bucaksız çöllerde ve görkemli Giza piramitlerinin destansı manzarasında geçen bu dizginlenmemiş tutku ve aciz kıskançlığın öyküsünde, kozmopolit bir kusursuz giyimli gezginler grubu ve izleyicileri son, şok edici akıbete kadar tahmin yürütmek zorunda bırakacak kadar şeytani karmaşıklıklar var.

"Nil’de Ölüm" filmi, 2017’nin dünya çapında hit olan filmi "Doğu Ekspresi’nde Cinayet" yapım ekibini yeniden bir araya getiriyor ve beş kez Oscar adayı olan Kenneth Branagh, ikonik dedektif Hercule Poirot rolünde karşımıza çıkıyor. Kendisine dört kez Oscar® adayı Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders ve Letitia Wright da dahil olmak üzere yıldızlardan oluşan bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Christie'nin romanından uyarlanan ve senaryosu Michael Green tarafından yazılan "Nil’de Ölüm" filminin yapımcılığını Kenneth Branagh, pga, Judy Hofflund, pga, Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg ve Kevin J. Walsh üstlenirken, Matthew Jenkins, James Prichard ve Matthew Prichard İdari Yapımcı olarak görev alıyor.

Senarist: Michael Green

Uyarlandığı Romanın Yazarı: Agatha Christie

Yapımcılar: Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a., Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kevin J, Walsh

İdari Yapımcılar: Matthew Jenkins, James Prichard, Matthew Prichard

Agatha Christie'nin 1937 tarihli romanından uyarlanan "Nil’de Ölüm", Kenneth Branagh tarafından yönetilen, takıntılı aşkla tetiklenen duygusal kaos ve ölümcül sonuçları hakkında cüretkâr bir gizem-korku filmi.

Belçikalı dedektif Hercule Poirot’un göz alıcı nehir vapurunda geçen Mısır tatili, mükemmel görünen bir çiftin huzurlu balayı trajik bir şekilde yarıda kesilince korkunç bir katil arayışına dönüşür. Uçsuz bucaksız çöllerde ve görkemli Giza piramitlerinin destansı manzarasında geçen bu dizginlenmemiş tutku ve aciz kıskançlığın öyküsünde, kozmopolit bir kusursuz giyimli gezginler grubu ve izleyicileri son, şok edici akıbete kadar tahmin yürütmek zorunda bırakacak kadar şeytani karmaşıklıklar var.

"Nil’de Ölüm" filmi, 2017’nin dünya çapında hit olan filmi "Doğu Ekspresi’nde Cinayet" yapım ekibini yeniden bir araya getiriyor ve beş kez Oscar® adayı olan Kenneth Branagh, ikonik dedektif Hercule Poirot rolünde karşımıza çıkıyor. Kendisine dört kez Oscar® adayı Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders ve Letitia Wright da dahil olmak üzere yıldızlardan oluşan bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Christie'nin romanından uyarlanan ve senaryosu Michael Green tarafından yazılan "Nil’de Ölüm" filminin yapımcılığını Kenneth Branagh, pga, Judy Hofflund, pga, Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg ve Kevin J. Walsh üstlenirken, Matthew Jenkins, James Prichard ve Matthew Prichard İdari Yapımcı olarak görev alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Nilde ölümAgatha Christie
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