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Nilüfer Yıldırım eserleriyle yeniden İstanbul sergisinde

Newyork’ da yaşayan ve üreten genç sanatçı Nilüfer Yıldırım’ın ‘MORFEUS’UN KOLLARINDA’ adlı kişisel sergisi 11-28 Nisan 2020 tarihleri arası Galeri Diani’de sergilenecek.

16 Mart 2020 Pazartesi 10:28
Nilüfer Yıldırım eserleriyle yeniden İstanbul sergisinde

Nilüfer Yıldırım eserleriyle yeniden İstanbul'da


Eserleri ve kendine özgü stili ile sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin son yıllarda özellikle yakından takip ettiği, Newyork’ da yaşayan ve üreten genç sanatçı Nilüfer Yıldırım’ın ‘MORFEUS’UN KOLLARINDA’ adlı kişisel sergisi 11-28 Nisan 2020 tarihleri arası Galeri Diani’de sergilenecek.

“Rüya ruhun en derin ve en samimi sığınağındaki küçük gizli kapıdır” C. Jung

Nilüfer Yıldırım, 2020 Art Scope New York’a katıldıktan 1 ay sonra, eserlerini İstanbul izleyicisi ile paylaşacak. İstanbul Galeri Diani’de sergilenecek olan koleksiyon sanatçının en yeni eserlerinden oluşuyor. Sanatçı hem figür hem de soyutlama unsurları arasında geçiş yaparken rüyalar tanrısı Morfeus’a gönderme yapıyor ve bilinçdışı içgüdülerimizin rüyalar yoluyla bizlere gözükmesi ve bu anlamda rüyaların kendimizi keşfetme yolu olarak kullanılma olasılığı hakkında düşünmemizi istiyor.

20’li yaşlarının sonlarında kendisine özgü ilk eserlerini vermeye başlayan Nilüfer Yıldırım; en başından itibaren, yağlı boya, akrilik, pastel, kuru pastel, mürekkep kimi zaman kolaj gibi çok çeşitli resim malzemelerini ve tekniklerini eserlerinin yapım aşamasında hep birlikte kullanıyor. Tekniğini asla sınırlandırmıyor. Yaratıcı hayal dünyasından esinlenen resimlerini, karışık teknik ile doku, renk ve üç boyutlu formlarla, neredeyse el boyalı rüya fotoğrafları biçiminde izleyenlere özgürce sergiliyor.

Sanatçı, Türkiye ve A.B.D.’de katıdığı ve açtığı sergileri hem konsept hem de teknik olarak birbirini tamamlayarak geliştirerek aralarında bağlamlar oluşturarak sürekliliğini devam ettiriyor.

Nilüfer Yıldırım, kendisini özgürce ifade eden, global sanat dünyasının içinde yer edinmiş genç sanatçılardan biri olduğunu her adımında gösterirken son dönem eserlerini 11-28 Nisan 2020 tarihleri arasında Galeri Diani’de sanatseverlerle paylaşıyor.

Nilüfer Yıldırım Kimdir?

İstanbul’da doğan ve sanata eğilimi erken yaşlarda başlayan sanatçı Nilüfer Yıldırım, şu anda yaşamakta ve üretmekte olduğu New York’a taşınmadan önce Milano’da sanat ve grafik tasarımı eğitimi alırken, grafik tasarım eğitmeni, kendisini resim yapmaya yönlendirdi..Ve serüveni başladı. Kişisel Sergileri sırasıyla“Roots”, Lucca Art, Bebek, İstanbul 2015 “We should meet in water” Gallery Heavenlymade, Alaçatı, İzmir 2016 “Life is elsewhere” Lucca Art, Bebek, İstanbul 2016 “Out of sight” Sanatçının Atölyesinde, Bebek, İstanbul 2017 “Between you and me” Arts & Crafts, Alaçatı, İzmir .Karma Sergileri: 2015 “Cenneti soracağım ve düşeceğim” Piramid Sanat, Beyoğlu, İstanbul 2015 “Journey to hope” Uluslararası Sanat Sempozyumu, Urla, İzmir Sanat Fuarları: 2014 “Roots” Tüyap İstanbul Sanat Fuarı, 2019 Step İstanbul, Contemporary İstanbul, 2019 Walton Art Walk, Upstate New York, 2020 Art Scope Newyork. Yerleştirmeler: 2015 Roots; Sanayi 313, Maslak Istanbul
 

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