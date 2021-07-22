Nuh'un Gemisi Cudi'de



Şırnak ilinde çekilen ilk uzun metrajlı Sinema filmi olan ve yapımcılığını Üsküdar Yapım - Bülent DURGUN’un üstlendiği Nuh’un Gemisi Cudi'de filmi 23 Temmuz 2021 Cuma saat 20:00' da TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor .

Gizli bir görev için Şırnak’a gönderilen Amerikalı Profesör Robert ile asistanı Arkeolog Mary Nuh’un gemisini aramaya başlarlar. Ancak hiç hesapta olmayan Mary’nin Ali’ye aşık olması ile komedi dolu bir macera da başlamış olur…



Almanya’da tiyatro eğitimini tamamlayan ve filmde Mary'i canlandıran Esin KAYA'nın ikinci projesi olan Nuh’un Gemisi Cudi'de ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri sırasında Halkı çok sıcak ve misafirperver bulan genç oyuncu ayrıca Şırnak’ta çekilen ilk projede yer almanın gururunu yaşıyor. Filmin çekimleri sırasındaki izlenimlerini de dile getiren Kaya Şırnak'taki gençlerin terör değil sanat istediklerini ve daha çok kültürel etkinliklerle birliğimizi pekiştirmemiz gerektiğini söyledi.



Zengin oyuncu kadrosunun rol aldığı Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi ilk kez 23 Temmuz 2021 Cuma saat 20:00' da TRT 1'de seyirciyle buluşacak