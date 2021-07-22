Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nuh'un Gemisi Cudi'de

Yapımcılığını Bülent DURGUN’un üstlendiği Nuh’un Gemisi Cudi'de filmi 23 Temmuz 2021 Cuma saat 20:00' da TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor .

22 Temmuz 2021 Perşembe 11:26

Nuh'un Gemisi Cudi'de


Şırnak ilinde çekilen ilk uzun metrajlı Sinema filmi olan ve yapımcılığını Üsküdar Yapım - Bülent DURGUN’un üstlendiği Nuh’un Gemisi Cudi'de filmi 23 Temmuz 2021 Cuma saat 20:00' da TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor .


Gizli bir görev için Şırnak’a gönderilen Amerikalı Profesör Robert ile asistanı Arkeolog Mary Nuh’un gemisini aramaya başlarlar. Ancak hiç hesapta olmayan Mary’nin Ali’ye aşık olması ile komedi dolu bir macera da başlamış olur…


Almanya’da  tiyatro eğitimini tamamlayan ve filmde Mary'i canlandıran Esin KAYA'nın ikinci projesi olan Nuh’un Gemisi Cudi'de ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri sırasında Halkı çok sıcak ve misafirperver bulan genç oyuncu ayrıca Şırnak’ta çekilen ilk projede yer almanın gururunu yaşıyor. Filmin çekimleri sırasındaki izlenimlerini de dile getiren Kaya Şırnak'taki gençlerin terör değil sanat istediklerini ve daha çok kültürel etkinliklerle birliğimizi pekiştirmemiz gerektiğini söyledi.


Zengin oyuncu kadrosunun rol aldığı Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi ilk kez     23 Temmuz 2021 Cuma saat 20:00' da TRT 1'de seyirciyle buluşacak

Son Güncelleme: 22.07.2021 11:39
Anahtar Kelimeler:
Nuhun GemisiCudiNuhun Gemisi Cudide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgay Yıldız Ankara'da vefat etti | Raif Abi Başın Sağolsun
Turgay Yıldız Ankara'da vefat etti | Raif Abi Başın Sağolsun
Sergi | Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı
Sergi | Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı
Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi’
Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi’
Adalar’da Masal Yolculuğu Başlıyor
Adalar’da Masal Yolculuğu Başlıyor
Belgesel | Soğuk, vahşi ve çetin | Sıfırın Altında Yaşam
Belgesel | Soğuk, vahşi ve çetin | Sıfırın Altında Yaşam
Pusetli aileler, Sakıp Sabancı Müzesi'nde
Pusetli aileler, Sakıp Sabancı Müzesi'nde
İBB Çocuk Tiyatro Festivali Başlıyor
İBB Çocuk Tiyatro Festivali Başlıyor
İstanbul’un Dört Bir Yanında Alkış Sesleri Yükseliyor
İstanbul’un Dört Bir Yanında Alkış Sesleri Yükseliyor
Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi Müze Gazhane olarak geri döndü
Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi Müze Gazhane olarak geri döndü
Bir kadın hakları devrimcisi | Merkez Efendi
Bir kadın hakları devrimcisi | Merkez Efendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim