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Nurettin Caferov, ‘İfade’ adlı şarkısıyla geliyor

‘Kaybetmekten Korkuyorum’ single şarkısıyla çıkış yapan Nurettin Caferov, ‘İfade’ adlı yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

06 Eylül 2021 Pazartesi 21:53
Nurettin Caferov, ‘İfade’ adlı şarkısıyla geliyor

Nurettin Caferov, ‘İfade’ adlı şarkısıyla geliyor



Daha önce yayınladığı şarkılarla dikkat çeken Nurettin Caferov’ın ‘İfade’ adlı single'ı Eylül ayında müzikseverler ile buluşacak. Şarkının aranjesi Ercan Erdem’e, mastering çalışması Emrullah Çatalkaş’a aitken klibin yönetmenliğini ise Daniel Bauer üstleniyor.

Almanya’nın Schwarzwald Bölgesi’nde çekimi yapılan klibin senaryosunu şarkıcı kendisi kaleme aldı. Mayıs ayında ‘Katkı’ adlı single şarkısını yayınlayan Caferov, Haziran ayında ise ‘Roman' adlı single çalışmasının klibini çekti.

Nurettin Caferov; ”Pandemi döneminde klip çekimleri aksadı ve benim gibi bir çok sanatçı arkadaşımın da şarkılarını yayınlarken çektiği zorluğu görüyor ve üzülüyorum ama bugünleri geride bırakacağımıza canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu ve kliplerin gecikme sebeplerini de açıklamış oldu.

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Nurettin Caferov
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