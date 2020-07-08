O’Art ile Evde Sanat Söyleşileri devam ediyor

ODEABANK, pandemi sürecinden yeni normale geçişte sanata olan desteğini sürdürüyor. Odeabank’ın Instagram hesabı üzerinden yayımlanan O’Art ile Evde Sanat Söyleşileri, 9 Temmuz’da koleksiyoner Emre Dökmeci ile devam edecek.

O’Art küratörü Begüm Alkoçlar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbette koleksiyoner Emre Dökmeci ile koleksiyonu, koleksiyon içeriğinin nasıl belirlendiği, sanat eserinin yatırım değeri ve COVID-19 pandemisi sonrası sanat gibi konular koleksiyoner bakış açısından ele alınacak.

O’Art ile Evde Sanat Söyleşileri’nde bugüne kadar karikatürist ve heykeltraş Erdil Yaşaroğlu, minyatür eser sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu ve ebru sanatçısı Ebru Uygun konuk oldu.