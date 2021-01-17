Ödüllü Türk Filmleri dijital ortamda izliyicisiyle buluşuyor

Türk sinema sektörünü ilgiyle takip eden sinemaseverler, “Çevrimiçi Kısa Film Haftası” ile aynı platformda bir araya geliyor.

Yunus Emre Enstitüsü, salgın süreciyle birlikte dijital ortama taşıdığı faaliyetlerine yeni yılda da devam ediyor. Enstitünün bu yıl dijital ortamda gerçekleştirileceği ilk kültür-sanat faaliyeti Çevrimiçi Kısa Film Haftası olacak.

Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında, toplam 13 ödüllü kısa film Almanya, İngiltere ve Amerika'da eş zamanlı olarak 25-30 Ocak 2021 tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Enstitü tarafından dijital ortamda ilk defa gerçekleştirilecek olan film haftası kapsamında gösterimi yapılacak filmler, enstitünün sinema alanında yapacağı etkinlikler için özel olarak hazırlanan yeecinema.eventive.org web sitesinden paylaşılacak. Web sitesinde, ayrıca gösterilecek filmlere ait detaylar yer alıyor.

3 tane uluslararası yapıma da yer verilen ve ödüllü kısa filmlerden derlenen serideki filmlerin gösterimi belirlenen gün ve saatlerde tek seferlik yapılacak. Filmler, gösterimi yapıldıktan sonra 12 saat boyunca sinemaseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Büyük ilgiyle takip edilen Türk sinema sektöründen yenilikçi ve etkili filmlerin tüm dünyada izleyiciyle buluşmasının amaçlandığı film haftası kapsamında ilk gösterimi yapılacak filmler ise "Lekesiz" ve "Tor" olacak. İzleyiciler, Türkçe yayınlanacak ve altyazı dili İngilizce olan filmlerin soru-cevap kısımlarına katılabilecek ve yönetmenler ile sohbet edebilecek.

Gösterimi yapılacaklar fimler;

25 Ocak 2021: TOR (Akbank Kısa Film Festivali Kısa Film Forum / En İyi Senaryo),

Lekesiz (26. Adana Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması)

26 Ocak 2021: Avarya, İkame

27 Ocak 2021: G.K, Interstate 8

28 Ocak 2021: Dede, Teselli

29 Ocak 2021: Maradona's Legs, Servis