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Olten Filarmoni Orkestrası ve Daniel Ciobanu İzmir'i büyüledi

İzmirli sanatseverleri bir kez daha kendilerine hayran bırakan Olten Filarmoni Orkestrası, uzun süre ayakta alkışlandı.

22 Mart 2024 Cuma 11:05
Olten Filarmoni Orkestrası ve Daniel Ciobanu İzmir'i büyüledi






Olten Filarmoni Orkestrası ve Daniel Ciobanu İzmir'i büyüledi

Konservatuar mezunu genç yeteneklere istihdam sağlayan Olten Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü piyano sanatçısı Daniel Ciobanu ile muhteşem bir konser gerçekleştirdi. İzmirli sanatseverleri bir kez daha kendilerine hayran bırakan Olten Filarmoni Orkestrası, uzun süre ayakta alkışlandı.

Kuruluşundan bu yana sanat dünyasındaki başarısını koruyan Olten Filarmoni Orkestrası, her yıl yerli ve yabancı birbirinden değerli sanatçılarla konserlerine devam ediyor. İzmirli sanatseverler için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde orkestra, uluslararası arenada tanınan piyanist Daniel Ciobanu'nun solistliğinde büyüleyici bir performansa daha imza attı.

ÜNLÜ PİYANİST VE OLTEN FİLARMONİ UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Usta şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Olten Filarmoni Orkestrası, uluslararası ödüllere sahip olan dünyaca ünlü piyano virtüözü Daniel Ciobanu’nun performansıyla konsere ayrıcalık kazandırdı. Ünlü piyanist Ciobanu, Steinway piyanonun sesini özel bir şekilde çıkarabilme yeteneğiyle, çok az piyanistin sahip olduğu bir nitelikle adından söz ettiriyor. Ciobanu solistliğinde Olten Filarmoni Orkestrası konserde Amerikalı besteci George Gershwin'in Cuban Uvertürü ve "Rhapsody in Blue" eserlerini çaldı. İkinci yarıda da orkestra Çaykovski'nin 5 numaralı Senfonisini seslendirdi. Konser sonrası seyirciler, orkestranın muhteşem performansını uzun süre ayakta alkışladı.

Anahtar Kelimeler:
Olten Filarmoni OrkestrasıDaniel Ciobanu
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